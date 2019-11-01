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11:02 01.11.2019

Станцию метро "Арсенальная" в Киеве закрыли на вход из-за увеличившегося пассажиропотока

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Станцию метро "Арсенальная" в Киеве закрыли на вход из-за увеличившегося пассажиропотока

Станция "Арсенальная" Святошино-Броварской линии (М1, "красной") Киевского метрополитена закрыта на вход после того, как на нее устремился поток пассажиров в связи с закрытием станций "Театральная" и "Крещатик" этой же линии.

"Станция "Арсенальная" закрыта на вход. Все эскалаторы работают на подъем в связи с увеличением пассажиропотока. Механизм применяется из соображений безопасности во избежание давки и травмирования на платформе. На выход станция работает в обычном режиме", - сообщается на странице Киевского метрополитена в соцсети Facebook в 10:44.

В сообщении отмечается, что на станциях "Крещатик" и "Театральная" продолжается проверка в связи с анонимным звонком о минировании, и они, как и пересадки с них на станции других линий столичной подземки закрыты для пассажиров.

Как сообщалось, о закрытии пересадочных станций "Крещатик" и "Театральная" Святошино-Броварской линии с пересадками на другие линии после поступившего анонимного сообщения о минировании стало известно в 10:05. Пресс-служба метрополитена пообещала сообщить об открытии станций сразу после завершения проверки.

Теги: #киев #метро #арсенальная
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