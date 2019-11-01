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10:22 01.11.2019

Станции метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве вместе с пересадками закрыты после звонка о минировании

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Станции метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве вместе с пересадками закрыты после звонка о минировании

Станции "Театральная" и "Крещатик" Святошино-Броварской линии (М1, "красной") Киевского метрополитена закрыты вместе с пересадками с них на другие линии подземки после поступившего анонимного сообщения о минировании, сообщается на странице Киевского метрополитена в соцсети Facebook.

"Станции "Театральная", "Крещатик" + пересадки закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении, опубликованном в 10:05 пятницы.

Теги: #киев #метро
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