Станции метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве вместе с пересадками закрыты после звонка о минировании

Станции "Театральная" и "Крещатик" Святошино-Броварской линии (М1, "красной") Киевского метрополитена закрыты вместе с пересадками с них на другие линии подземки после поступившего анонимного сообщения о минировании, сообщается на странице Киевского метрополитена в соцсети Facebook.

"Станции "Театральная", "Крещатик" + пересадки закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании! Информация об открытии станций будет опубликована сразу после завершения проверки", - говорится в сообщении, опубликованном в 10:05 пятницы.