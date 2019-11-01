В Киевской области правоохранители ликвидировали канал поставки каннабиса в воинскую часть

Правоохранители задержали 24-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины и 25-летнего жителя Киева, которые организовали на территории столицы выращивание каннабиса и его сбыт на территории воинской части, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Киевлянин по месту жительства выращивал, измельчал и фасовал. Последующий сбыт лег на плечи контрактнику. Задокументировали преступную деятельность солдата "на горячем", во время сбыта, когда тот принес продать наркотическое зелье по месту несения службы", - говорится в сообщении.

При обыске в квартире, где выращивался наркотик, сотрудники полиции обнаружили оборудование для выращивания наркотика, приборы для фасовки и деньги, за которые покупались наркотические средства.

В настоящее время задержанные находятся в изоляторе временного содержания, им объявлено о подозрении по чч.1 и 2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей лишение свободы на 4-8 лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведет следственное управлением полиции Киевской области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона и под оперативным сопровождением сотрудников СБУ.