События

09:43 01.11.2019

Суд взял под частичный домашний арест экс-замглаву Харьковской обладминистрации Шахненко

2 мин читать
Суд взял под частичный домашний арест экс-замглаву Харьковской обладминистрации Шахненко

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста бывшему заместителю главы Харьковской областной государственной администрации Евгению Шахненко, подозреваемому в служебной халатности.

"Ходатайство удовлетворить. Применить к Шахненко Евгению Демьяновичу... меру пресечения в виде домашнего ареста, а именно запретить подозреваемому покидать жилье... в период с 22 до 6 часов", - говорится в определении, вынесенном следственным судьей Светланой Муратовой.

Мера пресечения действует до 26 декабря.

Прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Шахненко и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства, которое, по их словам, является необоснованным, а риски, на которые ссылался прокурор, отсутствуют.

Тем не менее в комментарии журналистам Шахненко сказал, что не будет подавать апелляцию на определение следственного судьи. "Буду подчиняться решению суда", - сказал он.

Как сообщалось, 26 октября 2019 года прокуратура объявила Шахненко о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст.267 Уголовного кодекса Украины). По данным досудебного следствия, в 2014-2015 годах подозреваемый, который на тот момент занимал должность директора департамента обладминистрации, согласовал проектно-сметную документацию и принял выполненные работы по реконструкции Малоданиловских очистных сооружений, хотя поставленное фирмой-подрядчиком оборудование не соответствовало техническим стандартам. Ущерб, нанесенный в результате государству, по данным следствия, составляет более 7 млн грн.

Реконструкция Малоданиловских очистных сооружений была начата в 2013 году.

Евгений Шахненко занимал должность заместителя Харьковской облгосадминистрации в 2015-2019 годах, до этого он был директором департамента капитального строительства обладминистрации.

В январе 2017 года пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что харьковские правоохранители разоблачили группу в составе четырех человек, которые в течение 2014-2016 годов путем злоупотребления служебным положением и подделкой официальных документов завладели средствами государственного и областного бюджетов на общую сумму 18 млн грн, которые были выделены на закупки оборудования и выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации Малоданиловского поссовета. Всем четверым было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК, к ним была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере от 206 до 400 тыс грн.

Теги: #шахненко #суд #харьковская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:14 31.10.2019
ВАКС 1 ноября будет избирать меру пресечения нардепу Ярославу Дубневичу

ВАКС 1 ноября будет избирать меру пресечения нардепу Ярославу Дубневичу

13:11 31.10.2019
Рада отказалась отменить принятый ранее закон о деятельности органов судейского самоуправления

Рада отказалась отменить принятый ранее закон о деятельности органов судейского самоуправления

10:30 31.10.2019
Бывший замгенпрокурора Столярчук просит суд восстановить его в должности

Бывший замгенпрокурора Столярчук просит суд восстановить его в должности

10:18 31.10.2019
НАБУ подтвердило задержание начальника лесхоза на Харьковщине за взятку детективу в $100тыс.

НАБУ подтвердило задержание начальника лесхоза на Харьковщине за взятку детективу в $100тыс.

04:55 31.10.2019
САП огласил приговор по делу судьи Апелляционного суда Днепропетровской области

САП огласил приговор по делу судьи Апелляционного суда Днепропетровской области

16:44 30.10.2019
ПриватБанк оспаривает в суде действия следователей ГБР

ПриватБанк оспаривает в суде действия следователей ГБР

16:24 30.10.2019
КС признал соответствие статьям Конституции законопроекта, предусматривающего право Рады создавать консультативные и совещательные органы

КС признал соответствие статьям Конституции законопроекта, предусматривающего право Рады создавать консультативные и совещательные органы

07:50 30.10.2019
Галина Юровская избрана судьей Конституционного суда Украины

Галина Юровская избрана судьей Конституционного суда Украины

04:42 30.10.2019
Апелляционный суд США заблокировал решение федерального судьи о передаче Конгрессу полной версии доклада спецпрокурора Мюллера

Апелляционный суд США заблокировал решение федерального судьи о передаче Конгрессу полной версии доклада спецпрокурора Мюллера

05:22 29.10.2019
Рассмотрение апелляции на приговор ученому-пенсионеру, осужденному за госизмену, назначено на 18 ноября

Рассмотрение апелляции на приговор ученому-пенсионеру, осужденному за госизмену, назначено на 18 ноября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посольство Израиля в Украине возобновит работу с 1 ноября

Боевики с полуночи восемь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Офис президента передал Меджлису рассекреченные документы о депортрации крымских татар

Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании "Burisma"

В Вильнюсе задержан экс-глава правления ГПЗКУ Вовчук, разыскивавшийся с 2017 года

ПОСЛЕДНЕЕ

Станцию метро "Арсенальная" в Киеве закрыли на вход из-за увеличившегося пассажиропотока

Станции метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве вместе с пересадками закрыты после звонка о минировании

В Киевской области правоохранители ликвидировали канал поставки каннабиса в воинскую часть

Два украинских военных ранены в результате 15 обстрелов боевиками на Донбассе

Движение по мосту Метро через Русановский пролив откроют 1 ноября

Пожар на крыше 6-этажки в центре Киева ликвидирован

Кличко: Второй вестибюль станции метро Святошин киевского метрополитена откроют 1 ноября

Израильские дипломатические миссии возобновили работу по всему миру

На территории военной части в Киеве за сбыт канабиса задержан сержант-наркоторговец и его поставщик

В центре Киева спасатели ликвидируют пожар на крыше жилого дома

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА