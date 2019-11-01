События

07:22 01.11.2019

Два украинских военных ранены в результате 15 обстрелов боевиками на Донбассе

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За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранен один военный, еще один получили боевую травму, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"31 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Ранения получил один военнослужащий Объединенных сил, еще один - боевую травму", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Facebook в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов. В частности, вблизи Новогригорьевки и Невельского - из станковых противотанковых гранатометов, неподалеку Каменки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, трижды в районе Водяного, что на Приазовье - из вооружения БМП-1, стрелкового оружия и гранатометов различных систем, у Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов. В частности, неподалеку Светлодарска - из автоматических гранатометов, дважды неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, у Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Крымского - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку от Южного - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Троицкого - из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм.

"С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли наши позиции у Луганского из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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