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04:35 01.11.2019

Пожар на крыше 6-этажки в центре Киева ликвидирован

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Пожар на крыше жилого шестиэтажного дома на ул. Пирогова, 2 в Шевченковском районе Киева ликвидирован, сообщила Государственная  служба по чрезвычайным ситуациям.

"1 ноября в 00:21 пожар на крыше жилого дома в Шевченковском районе локализован, 01:04 пожар ликвидирован на площади 100 кв. м", - говорится в сообщении.

В ходе тушения разобрали около 300 кв. м обгоревших конструкций дома.

Жертв и пострадавших нет

К тушению привлекалось 80 человек личного состава и 22 единицы техники ГСЧС.

Теги: #киев #украина #жилой_дом #пожар
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