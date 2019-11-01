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03:51 01.11.2019

Кличко: Второй вестибюль станции метро Святошин киевского метрополитена откроют 1 ноября

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Мэр Киева Виталий Кличко проверил отремонтированный второй вестибюль станции метро Святошин, который откроется для пассажиров 1 ноября, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Обновленная станция "Святошин", что мы открыли после ремонта в марте, стала пилотной. В каком смысле? - Здесь мы внедряли современные нормы доступности в построенную в советское время станцию. В общем, на станции установили 3 лифта и 3 подъемника, оборудовали тактильные полосы, навигацию, звуковые сигналы. Консультации относительно потребностей маломобильных категорий населения оказывала Ассамблея людей с инвалидностью", - сказал Кличко.

Как отмечается, во втором вестибюле для возможности передвижения людей с инвалидностью установили один лифт и два вертикальных подъемника. Выложили тактильную плитку, установили указатели. Обновили покрытие пола, стен, потолка вестибюля и прилегающего перехода. Установили новые двери на входе в вестибюльной. Осуществили благоустройство территории возле станции.

"Выполнили здесь и все необходимые работы по замене систем функционирования станции. Пассажиры их не видят но они важны для ежедневной работы станции. Это системы пожарной безопасности, вентиляции, связи, оповещения, освещения, водоснабжения, гидроизоляции и видеонаблюдения", - рассказал мэр.

Святошино - это крупный транспортный хаб. Сюда приходит электричка, пригородный транспорт, городской наземный общественный транспорт. Пассажиропоток же только на станции метро - в среднем около 35 тыс. пассажиров ежедневно.

Кличко также вспомнил и о системе оплаты проезда в столичном метрополитене. В частности, он отметил, что по подсчетам, пользователей жетонов уже осталось 13%.

"До конца этого года QR-билет на разовый проезд полностью заменит жетоны. Уже сегодня можно пользоваться электронным билетом, а при его пополнении на 50 поездок, каждая поездка будет стоить 6,5 грн", - отметил мэр Киева.

Теги: #киев #метрополитен #украина #святошин #вестибюль
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