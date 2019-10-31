В центре Киева спасатели ликвидируют пожар на крыше жилого дома

В Шевченковском районе Киева спасатели ликвидируют пожар на крыше шестиэтажного жилого дома, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 21:12 поступила информация о пожаре в 6-этажном жилом доме на ул. Пирогова, 2. Возгорание произошло на крыше дома", - говорится в сообщении.

По прибытию спасателей площадь достигала уже почти 100 кв. м.

В настоящее время проводится эвакуация людей из дома. Спасатели уже вывели около 40 человек.

На месте работает 13 единиц основной и спецтехники, задействовано около 65 спасателей.

Ликвидация продолжается. На месте работает штаб пожаротушения.