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22:23 31.10.2019

В центре Киева спасатели ликвидируют пожар на крыше жилого дома

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В Шевченковском районе Киева спасатели ликвидируют пожар на крыше шестиэтажного жилого дома, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 21:12 поступила информация о пожаре в 6-этажном жилом доме на ул. Пирогова, 2. Возгорание произошло на крыше дома", - говорится в сообщении.

По прибытию спасателей площадь достигала уже почти 100 кв. м.

В настоящее время проводится эвакуация людей из дома. Спасатели уже вывели около 40 человек.

На месте работает 13 единиц основной и спецтехники, задействовано около 65 спасателей.

Ликвидация продолжается. На месте работает штаб пожаротушения.

 

Теги: #киев #многоэтажка #украина #пожар
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