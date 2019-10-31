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20:35 31.10.2019

Посольство Израиля в Украине возобновит работу с 1 ноября

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Посольство Израиля в Украине возобновит работу с 1 ноября

Посольство Израиля в Украине возобновит свою работу 1 ноября после объявленной ранее забастовки в знак протеста против действий Министерства финансов Израиля и возникших вследствие этого проблем с финансированием.

"Наша борьба еще не закончилась, она только временно приостановлена по решению суда. Завтра, в пятницу, 1 ноября, мы возобновим работу посольства на постоянной основе", - сообщается в Twitter посольства в четверг.

На странице консульства Израиля в Торонто (Канада) в соцсети Twitter сообщается, что восстанавливают работу дипломатические учреждения Израиля по всему миру. "Наше консульство, а также другие израильские миссии по всему миру возобновляют работу. Переговоры между сотрудниками МИД и министерством финансов Израиля будут продолжены", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 30 октября дипломатические учреждения Израиля в Украине и по всему миру объявили о приостановке своей работы в ночь на среду из-за трудового спора с министерством финансов Израиля. На странице консульства Израиля в Торонто в Facebook появилось сообщение, что дипмиссия объявляет забастовку.

The Times of Israel сообщила, что израильские посольства и консульства во всем мире приостановили в среду работу из-за решения Министерства финансов, которым пересматривается существовавший ранее порядок денежных выплат для покрытия расходов на работу дипмиссий. Предполагается, что новая система начнет работу задним числом, и сотрудники дипмиссий должны будут самостоятельно погасить тысячи долларов задолженности. Речь идет о широком спектре расходов - от затрат на проведение мероприятий в посольствах до транспортных затрат.

При этом, отмечают израильские СМИ, дипломаты несколько лет жалуются на низкие зарплаты. Они также выражали недовольство сокращением расходов на работу дипмиссий. В 2014 году израильскому профсоюзу Гистадрут удалось договориться с представителями Минфина Израиля о повышении зарплат дипломатам. Однако, по словам дипломатов, эта договоренность до сих пор не была полностью выполнена.

Забастовка началась в 1:00 по местному времени 30 октября. Таким образом, ни один гражданин Израиля, находящийся за рубежом и попавший в трудное положение, не мог получить консульскую помощь.

Теги: #работа #посольство #израиль
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