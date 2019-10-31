Прокуратура АРК изучает информацию о визите псевдо-крымскотатарской организации в Чехию, СБУ устанавливает лиц

Прокуратура Автономной Республики Крым изучает информацию о выезде в Чехию представителей так называемой крымскотатарской организации "Къырым бирлиги", а Службе безопасности Украины в АРК поручено установить лиц, совершивших незаконный выезд с полуострова Крым в Чехию.

"Прокуратура Автономной Республики Крым обрабатывает информацию о выезде представителей так называемой крымскотатарской организации "Къырым бирлиги", реализующей политику Кремля, в Чешскую Республику. Дано поручение СБУ в АР Крым (с дислокацией в г.Херсон) на установление лиц, совершивших незаконный выезд с полуострова Крым в Чешскую Республику", - написала пресс-секретарь прокуратуры АРК Екатерина Диденко на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Она напомнила, что с учетом факта временной оккупации полуострова и в целях защиты национальных интересов, независимости и территориальной целостности, Украина на нормативно-правовом уровне установила четкий порядок въезда и выезда граждан с/на территорию Автономной Республики Крым и Севастополя.

"Коллаборационисты осуществили очередную попытку легитимизировать оккупацию полуострова, забыли только рассказать о фактах политических репрессий, многочисленных похищениях, убийствах и преследованиях за религиозные взгляды и общественную деятельность, происходящих в АР Крым", - отметила Диденко.

Как сообщалось, президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием представителей лояльной Кремлю псевдо-крымскотатарской организации "Къырым бирлиги" (не признана в Евросоюзе).

Посольство Украины в Чехии назвало провокацией встречу президента Земана с этой организацией и выразило протест таким действиям. В посольстве выразили надежду, что официальные лица и органы Чехии, правительство которой осудило оккупацию Россией АР Крым, будут воздерживаться в будущем от каких-либо контактов с представителями оккупационной власти и ее организациями.