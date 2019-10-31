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19:11 31.10.2019

США конфискуют активы финансиста Джо Лоу на $1 млрд в рамках дела 1MDB

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Министерство юстиции США заключило соглашение с финансистом Джо Лоу о возмещении около $1 млрд из средств, похищенных из малазийского фонда 1MDB, за счет изъятия активов.

Сделка, которая должна быть одобрена федеральным судьей, позволит урегулировать ряд дел в отношении Лоу. Прокуроры обвиняют его в организации кражи более чем $4 млрд из 1MDB. При этом соглашение не предусматривает снятия с финансиста других обвинений в совершении преступлений. Лоу до сих пор находится в розыске, его интересы представляет юридическая компания.

Активы, которые будут изъяты у Лоу в рамках 13 дел о конфискации имущества, оцениваются более чем в $700 млн и включают в себя бутик-отель в Беверли-Хиллз и дорогостоящие объекты недвижимости в Нью-Йорке и Лондоне, говорится в сообщении Минюста. Ранее ведомство уже конфисковало активы на сумму $260 млн. При этом отмечается, что стоимость активов может возрасти.

В заявлении не уточняется, что произойдет с активами или со средствами, полученными в случае их продажи.

Фонд 1MDB оказался в центре скандала после того, как из него были выведены несколько миллиардов долларов в период с 2009 по 2014 год. Скандал привел к началу многочисленных правительственных расследований и отставке премьер-министра Малайзии Наджиба Разака.

Согласно подсчетам Минюста США, в общей сумме из фонда было украдено как минимум $4,5 млрд, которые использовались для дачи взяток правительственным чиновникам, пополнения созданного для этого фонда, который контролировал бывший премьер-министр, а также для покупки украшений, предметов искусства и недвижимости.

Теги: #сша #конфискация
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