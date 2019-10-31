События

18:22 31.10.2019

Боевики с полуночи восемь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

1 мин читать
Боевики с полуночи восемь раз нарушили режим тишины в зоне ООС, ранен украинский военный

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщил пресс-центр ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. (…) Ранения получил один военнослужащий объединенных сил", - говорится в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций объединенных сил: вблизи Новогригорьевки и Невельского - из станковых противотанковых гранатометов; неподалеку Водяного на Приазовье и Новоселовки Второй - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили также четыре обстрела: неподалеку Светлодарска – из автоматических гранатометов; дважды неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов; возле Новолуганского – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

В пресс-центре ООС также напомнили, что продолжаются третьи сутки процесса разведения сил и средств с обеих сторон (зеркально) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В рамках этих мероприятий 21 украинский военнослужащий переместился на новые позиции.

Теги: #всу #оос #обстрелы #раненый
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:51 31.10.2019
В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

В ЕС приветствуют разведение сил и техники в Золотом и ожидают от РФ активных шагов для выполнения Минских соглашений

14:07 31.10.2019
Поддержка НАТО разведения войск на Донбассе показательна, считает Арахамия

Поддержка НАТО разведения войск на Донбассе показательна, считает Арахамия

12:15 31.10.2019
Как только будут достигнуты договоренности, мы готовы открыть КПВВ "Золотое" – глава Луганской ОГА Гайдай

Как только будут достигнуты договоренности, мы готовы открыть КПВВ "Золотое" – глава Луганской ОГА Гайдай

12:08 31.10.2019
Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября

11:53 31.10.2019
Зеленский: 4 ноября мы должны начать разведение войск в Петровском на Донбассе

Зеленский: 4 ноября мы должны начать разведение войск в Петровском на Донбассе

10:24 31.10.2019
Полиция в усиленном режиме обеспечивают правопорядок в Золотом-4 - Троян

Полиция в усиленном режиме обеспечивают правопорядок в Золотом-4 - Троян

08:45 31.10.2019
Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "Тишина" со стороны боевиков на Донбассе

Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "Тишина" со стороны боевиков на Донбассе

07:24 31.10.2019
Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

19:05 30.10.2019
Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, пострадавших нет

Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, пострадавших нет

14:11 30.10.2019
НАТО приветствует меры по разведению сил в Золотом, однако напоминает об ответственности России за имплементацию Минских соглашений – Столтенберг

НАТО приветствует меры по разведению сил в Золотом, однако напоминает об ответственности России за имплементацию Минских соглашений – Столтенберг

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Офис президента передал Меджлису рассекреченные документы о депортрации крымских татар

Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании "Burisma"

В Вильнюсе задержан экс-глава правления ГПЗКУ Вовчук, разыскивавшийся с 2017 года

Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

Вопрос о сроках "нормандского" саммита остается открытым – Песков

ПОСЛЕДНЕЕ

США конфискуют активы финансиста Джо Лоу на $1 млрд в рамках дела 1MDB

Офис президента передал Меджлису рассекреченные документы о депортрации крымских татар

В НАТО отметили ориентированность на результат правительства Украины

Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании "Burisma"

В Вильнюсе задержан экс-глава правления ГПЗКУ Вовчук, разыскивавшийся с 2017 года

Рада создала ВСК по расследованию взрывов на складах боеприпасов в 2014-2018 годах

Вопрос о сроках "нормандского" саммита остается открытым – Песков

Глава МИД Финляндии накануне своего визита в Украину: Хельсинки готовят EUR600 тыс. для разминирования Донбасса

Армянский премьер летал в США на самолете, принадлежащем компании Шуфрича

На Николаевской таможне проходят обыски

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА