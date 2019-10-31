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18:01 31.10.2019

Офис президента передал Меджлису рассекреченные документы о депортрации крымских татар

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Офис президента передал Меджлису рассекреченные документы о депортрации крымских татар

Офис президента Украины передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД касательно депортации крымских татар в 1944 году.

Как сообщается на сайте президента, документы были переданы главе Меджлиса Рефату Чубарову.

"Месяц назад во время экспертизы, которую проводил Киевский институт судебных экспертиз, мы получили информацию и подтверждающие документы, касающиеся принудительной депортации крымских татар, тех издевательств и геноцида, который был совершен советским режимом. Президент поручил правоохранительным органам собрать и максимально систематизировать информацию, которая есть в архивах и до сих пор не была обнародована", - заявил заместитель главы ОП Андрей Смирнов по итогам встречи.

Он подчеркнул, что это только первый этап обнародования рассекреченных документов, связанных с геноцидом крымскотатарского народа. В дальнейшем документы будут обобщены, сведены в каталоги и обнародованы.

"Это ужасная история о том, как люди по 28 суток ехали без воды и без еды, об ужасных условиях труда. Это факты о том, какое количество людей за определенный промежуток времени было просто убито. Условия проживания вообще трудно назвать человеческими - люди спали в вагонах, на сырой земле, очень часто страдали тяжелыми заболеваниями и умирали", - заявил Смирнов.

Обнаруженные и рассекреченные документы также будут обнародованы в СМИ.

Чубаров выразил благодарность Офису президента за обнародование документов.

"Эти документы - донесения отделов НКВД СССР. Не в первый раз мы получаем рассекреченные документы из архивов Украины, из других учреждений. Для нас это очень важно, поскольку Верховная Рада приняла постановление, которым признала насильственную депортацию крымскотатарского народа геноцидом. В этих документах есть конкретные судьбы людей, является детализация. Это волнующий момент для народа в целом", - подчеркнул он.

Андрей Смирнов также предложил представителям Меджлиса создать совместную с ОП рабочую группу для установления исторической справедливости в вопросе депортации крымских татар.

"Мы должны приложить усилия, чтобы найти максимальное количество документов, которые остались в архивах и являются засекреченными. Поэтому можете на нас рассчитывать", - пообещал он.

Теги: #татары #офис_президента #депортация
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