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17:27 31.10.2019

Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании "Burisma"

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Генпрокуратура Украины не получала запросы от США относительно помощи в расследовании дел компании "Burisma"

Правоохранительные органы США не направляли запросы в Генеральную прокуратуру Украины относительно оказания правовой помощи в расследовании уголовных дел, в которых фигурирует компания "Burisma" ("Бурисма"), сообщили в Генпрокуратуре.

"Запросов о правовой помощи в уголовных производствах из США по делам, в которых фигурирует бывший министр экологии и природных ресурсов времен бывшего президента В.Януковича (бенефициар компании "Burisma" Николай Злочевский – ИФ) по официальным каналам в международно-правовое управление Генеральной прокуратуры Украины не поступало", - говорится в ответе отдела связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось со ссылкой на генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку, Генпрокуратура продолжает аудит дел, которые могут быть "с сюрпризом" от предыдущего руководства ведомства, в том числе производства, в котором фигурирует "полстраны", в том числе бывший вице-президент США Джо Байден и компания "Burisma" ("Бурисма").

"Мы сейчас делаем аудит всего того, что может быть с "сюрпризами" от предыдущего руководства Генеральной прокуратуры. Поэтому эти дела вытягиваются. Там, где фигурирует "Бурисма", - это одно огромное производство, в котором фигурирует пол нашей страны, в том числе часть иностранцев, а во всех остальных производствах, о которых я говорил, фигурируют высокопоставленные должностные лица бывшего правительства 2010-13 годов", - сказал Рябошапка.

Ранее генпрокурор Украины сообщал об аудите 15 уголовных производств, в которых фигурирует Злочевский.

Теги: #сша #гпу #burisma
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