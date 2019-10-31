В Вильнюсе задержан экс-глава правления ГПЗКУ Вовчук, разыскивавшийся с 2017 года

Бывший председатель правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) Петр Вовчук, разыскивавшийся Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) с марта 2017 года, задержан в Вильнюсе (Литва).

Как сообщается на сайте НАБУ в четверг, задержанный экс-председатель правления ГПЗКУ разыскивался как подозреваемый в уголовном производстве по факту нанесения ущерба предприятию в размере более $60 млн. Его действия квалифицируются по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 ст.28 ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях постоплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более $60 млн", - говорится в сообщении.

В Бюро не называют фамилии задержанного, но ранее сообщали, что в деле фигурировал председатель правления ГПЗКУ в июле-октябре 2014 года, когда эту должность занимал Петр Вовчук (назначен в марте, уволен в декабре 2014 года).

Как сообщалось, детективы НАБУ начали расследовать эти факты в июле 2016 года. Агентство установило причастность к преступлению ряда лиц, среди которых – экс-председатель правления ГПЗКУ. Два человека пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере $60 тыс, а дела в отношении еще двух человек - советника председателя правления ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера - направлены в суд. Еще один человек был объявлен в розыск.

По данным Бюро, житель Монте-Карло, гражданин Венгрии, бизнесмен российского происхождения Алексей Федорычев встречался с главой правления ГПЗКУ и за неправомерную выгоду предлагал продать ячмень и пшеницу по ценам ниже рыночных и достиг "преступных договоренностей". В марте 2017 года НАБУ возбудило уголовное производство в отношении Федорычева по подозрению в коррумпировании в 2014 году главы правления ГПЗКУ (должность тогда занимал Петр Вовчук) и добилось ареста недвижимого имущества принадлежащего Федорычеву ООО "ТИС-Минудобрения".

В феврале 2019 года НАБУ сообщило, что завершило досудебное расследование причастности международного зернотрейдера к делу о нанесении ГПЗКУ $60 млн ущерба. "Детективы НАБУ имеют доказательства, что представитель международного зернотрейдера через иностранные компании, зарегистрированные на Кипре, легализовал более $40,9 млн (577 млн грн), действуя согласно указаниям организатора схемы, которым оказался гражданин Венгрии", – заявили в Бюро.

19 апреля прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили в Печерский райсуд Киева обвинительный акт в отношении работника международного зернотрейдера по делу о завладении зерна ГПЗКУ общей стоимостью более $60 млн. Досудебным расследованием было установлено, что в июле-октябре 2014 года указанное лицо содействовало международному трейдеру зерновой продукции, гражданину Венгрии, в завладении зерном ГПЗКУ, а в дальнейшем полученные от продажи зерна $40,9 млн были легализованы обвиняемым через оффшоры. При этом для завладения зерновой продукцией должностным лицам ГПЗКУ была обещана неправомерная выгода в размере более $667 тыс.

Сообщалось, что в указанном расследовании это уже четвертое лицо, в отношении которого обвинительный акт направлен в суд, и предпринимаются меры по привлечению к уголовной ответственности других лиц, скрывающихся за пределами Украины.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала ГПЗКУ могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ по итогам 2018 года увеличила чистый убыток до 1,5 млрд грн (в 2017 году – 1,4 млрд грн). Госкорпорация по итогам января-сентября 2019 года сократила чистый убыток в 7,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 180,62 млн грн.