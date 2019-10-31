Армянский премьер летал в США на самолете, принадлежащем компании Шуфрича

Премьер-министр Армении Никол Пашинян летал в Соединенные Штаты Америки на самолете компании "Avcon Jet AG", которая принадлежит народному депутату от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь” Нестору Шуфричу, сообщило армянское издание "Hetq.am".

Так, в сентябре премьер Армении Никол Пашинян посетил с рабочим визитом США, для чего воспользовался чартерным рейсом, арендовав за $350 тыс. самолет Gulfstream G550. Информацию подтвердил пресс-секретарь армянского премьера Владимир Карапетян, что впоследствии стало причиной резкой критики правительства, в частности, СМИ обвинили главу правительства в нецелевом расходовании бюджетных средств.

В свою очередь армянское издание "Hetq.am" в результате проведенного расследования выяснило, что самолет принадлежит австрийской компании "Avcon Jet AG", собственником которой является украинский политик Нестор Шуфрич.

Правительство Армении обсуждает возможность приобретения нового самолета для премьер-министра, заявил руководитель аппарата правительства республики Эдуард Агаджанян.

"Действующий самолет (Airbus A319, 1998 года выпуска - ИФ) уже устарел. Кроме того, его обслуживание дорогое. Обсуждается возможность покупки нового самолета. Также таким образом будет решен вопрос трансатлантических полетов", - сказал Агаджанян журналистам во вторник. По его словам, старый "борт номер один", вероятно, будет продан.

Кроме того, местные СМИ выяснили, что в октябре правительство приобрело два новых бронированных автомобиля Mercedes S 600 W222, заплатив за каждый $540 тыс.