На Николаевской таможне проходят обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) проводят на территории Николаевской таможни следственные действия, что связано с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений.

"Руководство Николаевской таможни ГФС приветствует следственные действия Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, которые происходят на территории таможни и которые связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений", - сообщила пресс-служба Николаевской таможни ГФС на своей странице в Facebook в четверг.

Отмечается, что начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль предоставил в ГБР информацию о возможных неправомерных действиях прошлого руководства таможни.

"В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн", – подчеркнул Криль.

По его словам, сейчас правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.