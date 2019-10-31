События

15:12 31.10.2019

На Николаевской таможне проходят обыски

1 мин читать
На Николаевской таможне проходят обыски

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) проводят на территории Николаевской таможни следственные действия, что связано с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений.

"Руководство Николаевской таможни ГФС приветствует следственные действия Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, которые происходят на территории таможни и которые связаны с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений", - сообщила пресс-служба Николаевской таможни ГФС на своей странице в Facebook в четверг.

Отмечается, что начальник Николаевской таможни ГФС Роман Криль предоставил в ГБР информацию о возможных неправомерных действиях прошлого руководства таможни.

"В частности, речь идет о том, что через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. В результате есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн", – подчеркнул Криль.

По его словам, сейчас правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #таможня #николаев #обыски
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:00 30.10.2019
Весы на таможне являются более эффективным и дешевым способом борьбы с контрабандой по сравнению со сканерами - Нефьодов

Весы на таможне являются более эффективным и дешевым способом борьбы с контрабандой по сравнению со сканерами - Нефьодов

12:14 29.10.2019
НАБУ и САП проводят обыски у экс-нардепа Дубневича во Львовской области

НАБУ и САП проводят обыски у экс-нардепа Дубневича во Львовской области

11:47 29.10.2019
Ежегодные инвестиции в 1,5 млрд грн позволят оборудовать 19 пропускных пунктов на таможне до 2022 г. - Нефьодов

Ежегодные инвестиции в 1,5 млрд грн позволят оборудовать 19 пропускных пунктов на таможне до 2022 г. - Нефьодов

20:45 24.10.2019
Гончарук дал начальнику ГФС в Черновицкой области неделю, чтобы найти помещение для таможни

Гончарук дал начальнику ГФС в Черновицкой области неделю, чтобы найти помещение для таможни

19:25 22.10.2019
ГБР начало расследование по факту закупки ГФС нерабочих сканеров для таможенной службы

ГБР начало расследование по факту закупки ГФС нерабочих сканеров для таможенной службы

19:15 21.10.2019
Нефьодов анонсировал создание электронного реестра получателей гуманитарной помощи

Нефьодов анонсировал создание электронного реестра получателей гуманитарной помощи

19:07 21.10.2019
Кабмин предложит Раде криминализировать контрабанду подакцизных товаров

Кабмин предложит Раде криминализировать контрабанду подакцизных товаров

11:06 20.10.2019
В Николаеве легковой автомобиль врезался в столб, погиб один человек

В Николаеве легковой автомобиль врезался в столб, погиб один человек

13:20 16.10.2019
Кабмин намерен предложить Раде запустить таможню и налоговую в формате единого юрлица

Кабмин намерен предложить Раде запустить таможню и налоговую в формате единого юрлица

15:25 15.10.2019
ГФС отменила операцию "Бастион" на таможне

ГФС отменила операцию "Бастион" на таможне

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Коляда считает дикостью попытки конгрессменов США внести полк "Азов" в список террористической организацией

Двери к членству Украины в НАТО открыты - Столтенберг

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрел на участке разведения войск под Петровским 29 октября

Зеленский: 4 ноября мы должны начать разведение войск в Петровском на Донбассе

Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Дубневича

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД Финляндии накануне своего визита в Украину: Хельсинки готовят EUR600 тыс. для разминирования Донбасса

Армянский премьер летал в США на самолете, принадлежащем компании Шуфрича

ЕС думает о создании нового регулятора для пресечения отмывания средств - FT

Зеленского в пятницу ждут в Тернопольской области, где он представит нового главу ОГА

Коляда считает дикостью попытки конгрессменов США внести полк "Азов" в список террористической организацией

Украина должна полностью внедрить все рекомендации Венецианской комиссии - Столтенберг

Столтенберг ожидает от Украины внедрения закона о нацбезопасности

Двери к членству Украины в НАТО открыты - Столтенберг

Как только будут достигнуты договоренности, мы готовы открыть КПВВ "Золотое" – глава Луганской ОГА Гайдай

Украина благодаря НАТО стала лучше защищена от гибридных угроз - Столтенберг

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА