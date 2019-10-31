Столтенберг ожидает от Украины внедрения закона о нацбезопасности

В НАТО ожидают от Украины внедрения принятого закона о национальной безопасности, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Этот новоизбранный парламент имеет историческую возможность изменить Украину в лучшую сторону, и все вы уже сделали мощный рывок. И я ожидаю внедрения закона о национальной безопасности, который был принят в прошлом году, предусматривающего парламентский контроль над ведомствами безопасности, оборонными институтами, а также реформирование Службы безопасности ", - сказал Столтенберг на заседании Верховной Рады в четверг.

Он отметил, что советники НАТО будут работать с парламентариями над внедрением евроатлантических принципов и "наилучших образцов работы для усиления верховенства права, для обеспечения права меньшинства, для борьбы с коррупцией и для того, чтобы все аспекты государственной жизни были открытыми и прозрачными, и служили интересам народа Украины".

"Это будет поддерживать стремление Украины вступить в НАТО. Как суверенное государство, Украина имеет право выбирать свои собственные системы безопасности. Двери НАТО остаются открытыми для вас. Дорога для членства в НАТО не является легкой, и те, кто хотят этого, должны иметь преданность и осуществлять значительные реформы, но, в конце концов, членство является решением членов Альянса и тех, кто хочет к нему присоединиться, и только они. Никто за пределами Украины не имеет право вето, время сфер влияния ушло в прошлое", - подчеркнул генсек Альянса.

Столтенберг также выразил убеждение, что у Украины великое будущее.

"Украина прошла значительный путь, и еще много чего необходимо пройти. НАТО поддерживает вас, потому что мы разделяем одни и те же ценности – любовь к свободе и демократии, уважение к правам человека и верховенство права", - сказал он.