Украина благодаря НАТО стала лучше защищена от гибридных угроз - Столтенберг

Помощь НАТО, оказываемая Украине через трастовые фонды, оказалась эффективной и помогает этой стране защищаться, в частности, от так называемых гибридных угроз, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Это позволило добиться осязаемых результатов. Оказывается помощь раненым, удалось укрепить защиту от гибридных угроз и кибератак", - сказал он на пресс-конференции в Киеве.

Кроме того, к примеру, по словам генсека, "советники НАТО ежедневно оказывают помощь в процессе реформ".

Он напомнил, что через трастовые фонды удалось направить около 40 млн евро на оказание поддержки Украины в военной сфере.