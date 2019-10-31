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11:53 31.10.2019

Зеленский: 4 ноября мы должны начать разведение войск в Петровском на Донбассе

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Зеленский: 4 ноября мы должны начать разведение войск в Петровском на Донбассе

 Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что разведение сил и средств от линии соприкосновения на Донбассе в районе населенного пункта Петровское в Луганской области должно начаться 4 ноября.

"Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке (Золотое - ИФ) . Если все будет безопасно в Петровском на протяжении недели – должно быть семь дней тишины – то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском", - сказал Зеленский на пресс-конференции генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в четверг в Киеве после заседания Комиссии Украина-НАТО.

Также Столтенберг добавил, что страны-члены Альянса приветствует прогресс в разведении в районе Станицы Луганской и других районах.

"Россия должна прекратить свою поддержку боевиков на востоке, вывести своё оружие и технику", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщалось, 29 октября разведение сил и средств началось в поселке Золотое. Кроме того, в этот день на переговорах в Минске удалось согласовать дату разведения сил и средств в Петровском.

Теги: #оос #зеленский #столтенберг #разведение_сил
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