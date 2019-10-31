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11:50 31.10.2019

Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Дубневича

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Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Дубневича

Верховная Рада поддержала представления генерального прокурора Руслана Рябошапки и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича (группа "За будущее").

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", депутаты поддержали три проекта постановления - о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Дубневича ( соответственно 332, 241 и 229 голосов).

Как сказал Рябошапка в ходе рассмотрения его представлений на пленарном заседании парламента в четверг, Дубневич, возглавляя комитет Рады по вопросам транспорта, организовал схему, в результате которой государству нанесены убытки более 93 млн грн.

"Это производство расследуется уже почти три года и в отношении восьми фигурантов расследование по этому делу закончено... подозрения предъявлены и сейчас фигуранты знакомятся с материалами дела", - рассказал генпрокурор.

В свою очередь Дубневич заявил, что считает обвинения в свой адрес безосновательными, а "представление внесено в Раду с единственной целью – политический популизм".

"Я не собираюсь скрываться и не собираюсь использовать какие-либо свои возможности. Я докажу свою невиновность в установленном законом порядке", - сказал нардеп на пленарном заседании Рады.

Как сообщалось, 17 октября генпрокурор Рябошапка направил в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Ярослава Дубневича.

Национальное антикоррупционное бюро Украины собрало достаточно доказательств для сообщения ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.

Так, собранные доказательства дают основания подозревать, что, будучи народным депутатом VIII созыва и находясь на посту председателя комитета Рады по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом состоянии "Укрзализныцы", его потребностей при проведении госзакупок, "а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления".

Теги: #рада #арест #дубневич
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