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10:38 31.10.2019

Кабмин решил сократить штат РГА на 18,5 тыс. позиций - Дубилет

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Кабмин решил сократить штат РГА на 18,5 тыс. позиций - Дубилет

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявляет, что правительство решило сократить штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций.

"Мы сокращаем штат районных государственных администраций (РГА) на 18449 позиций… Решение о сокращении было непростым, но необходимым. Мы должны существенно повысить эффективность работы государственных органов", - написал Дубилет на своей странице в социальной сети Facebook в четверг.

Министр отметил, что в течение последнего месяца правительство провело анализ всех функций РГА.

"Всего в РГА мы насчитали их 111 по 11 направлениям. Каждое из этих направлений мы разложили на атомы. К обсуждению мы привлекли все профильные министерства, а также сотрудников ОГА и РГА", - добавил он.

Дубилет отметил, что данное сокращение связано с рядом причин, а именно: часть функций дублируются с объединенными территориальными громадами (ОТГ); часть функций оказались устаревшими и неэффективными; часть функций можно перенести на более высокий уровень; а часть функций будут объединяться.

В то же время, министр отметил, что для минимизации негативных последствий для тех, кто попадает под сокращение, будет принят ряд мер. В частности, такие сотрудники получат уведомления за 2 месяца, а также им будут выплачены все компенсационные расходы, в том числе за неиспользованные ежегодные отпуска.

Также вместе со Службой занятости правительство работает над тем, чтобы найти каждому госслужащему новую работу, до момента увольнения.

"Каждого будет сопровождать карьерный советник, который составит индивидуальный план трудоустройства. Поиск работы, проведение профессионального обучения, а также подготовка лица к началу собственного бизнеса будут проводиться с привлечением широкого круга организаций - бизнеса, ОТГ, профильных ассоциаций и тому подобное. Для этого все сотрудники будут приглашены пройти профилирование", - отметил министр.

Кроме того, вместе с Министерством цифровой трансформации и Министерством экономики правительство уже в январе намерено запустить курс по ІТ-грамотности, что позволит госслужащим бесплатно научиться цифровым навыкам и стать более конкурентноспособными на рынке труда.

"Повторюсь, это болезненное, но необходимое решение. Я считаю, что правительство должно было проводить эти сокращения более плавно последние 2 года (с ходом децентрализации). Однако, к сожалению, этого не делалось", - подчеркнул Дубилет.

Теги: #дубилет #кадры #рга #кабмин
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