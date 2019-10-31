События

10:30 31.10.2019

Бывший замгенпрокурора Столярчук просит суд восстановить его в должности

1 мин читать
Бывший замгенпрокурора Столярчук просит суд восстановить его в должности

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск бывшего заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука к Генеральной прокуратуре Украины относительно увольнения его с должности.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора от 25 сентября 2019 года об увольнении его с должности заместителя генпрокурора. В то же время, истец просит восстановить его в указанной должности", - сообщает пресс-служба ОАСК в четверг утром.

Отмечается, что сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.

Столярчук был назначен заместителем генпрокурора в марте 2015 года, а Кизь - в июле 2019 года.

28 октября Кизь обратился в Окружной административный суд Киева с иском о незаконности его увольнения. На данный момент суд рассматривает вопрос об открытии административного производства.

Теги: #столярчук #гпу #кадры #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:38 31.10.2019
Кабмин решил сократить штат РГА на 18,5 тыс. позиций - Дубилет

Кабмин решил сократить штат РГА на 18,5 тыс. позиций - Дубилет

09:41 31.10.2019
Дубинский предложил профильному комитету Рады выразить Нефьодову политическое недоверие

Дубинский предложил профильному комитету Рады выразить Нефьодову политическое недоверие

04:55 31.10.2019
САП огласил приговор по делу судьи Апелляционного суда Днепропетровской области

САП огласил приговор по делу судьи Апелляционного суда Днепропетровской области

16:44 30.10.2019
ПриватБанк оспаривает в суде действия следователей ГБР

ПриватБанк оспаривает в суде действия следователей ГБР

16:24 30.10.2019
КС признал соответствие статьям Конституции законопроекта, предусматривающего право Рады создавать консультативные и совещательные органы

КС признал соответствие статьям Конституции законопроекта, предусматривающего право Рады создавать консультативные и совещательные органы

07:50 30.10.2019
Галина Юровская избрана судьей Конституционного суда Украины

Галина Юровская избрана судьей Конституционного суда Украины

04:42 30.10.2019
Апелляционный суд США заблокировал решение федерального судьи о передаче Конгрессу полной версии доклада спецпрокурора Мюллера

Апелляционный суд США заблокировал решение федерального судьи о передаче Конгрессу полной версии доклада спецпрокурора Мюллера

21:09 29.10.2019
Рябошапка назначил начальника и зама департамента процессуального руководства в делах Майдана

Рябошапка назначил начальника и зама департамента процессуального руководства в делах Майдана

11:13 29.10.2019
Зеленский уволил двух членов НКРЭКУ и назначил четверых временных – указы

Зеленский уволил двух членов НКРЭКУ и назначил четверых временных – указы

17:30 28.10.2019
Суд обязал ГБР расследовать "слив" руководством НАБУ секретной информации по заявлению Шокина

Суд обязал ГБР расследовать "слив" руководством НАБУ секретной информации по заявлению Шокина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Дубневича

Кабмин решил сократить штат РГА на 18,5 тыс. позиций - Дубилет

Полиция в усиленном режиме обеспечивают правопорядок в Золотом-4 - Троян

Хорошковский нас консультирует - Богдан

Зеленский и Столтенберг провели переговоры – ОПУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Дубневича

Военное командование Южной Кореи подтвердило пуск двух ракет в КНДР

Полиция в усиленном режиме обеспечивают правопорядок в Золотом-4 - Троян

НАБУ подтвердило задержание начальника лесхоза на Харьковщине за взятку детективу в $100тыс.

Хорошковский нас консультирует - Богдан

Зеленский и Столтенберг провели переговоры – ОПУ

Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "Тишина" со стороны боевиков на Донбассе

Посольство Украины в Чехии: Встреча Земана с псевдо-крымскотатарской организацией является провокацией с целью легитимизацией оккупации Крыма РФ

Помпео высказался в пользу противостояния Компартии Китая

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА