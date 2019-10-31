Бывший замгенпрокурора Столярчук просит суд восстановить его в должности

В Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск бывшего заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука к Генеральной прокуратуре Украины относительно увольнения его с должности.

"Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора от 25 сентября 2019 года об увольнении его с должности заместителя генпрокурора. В то же время, истец просит восстановить его в указанной должности", - сообщает пресс-служба ОАСК в четверг утром.

Отмечается, что сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил с должностей заместителей генпрокурора Сергея Кизя и Юрия Столярчука.

Столярчук был назначен заместителем генпрокурора в марте 2015 года, а Кизь - в июле 2019 года.

28 октября Кизь обратился в Окружной административный суд Киева с иском о незаконности его увольнения. На данный момент суд рассматривает вопрос об открытии административного производства.