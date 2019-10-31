События

10:24 31.10.2019

Полиция в усиленном режиме обеспечивают правопорядок в Золотом-4 - Троян

1 мин читать
Полиция в усиленном режиме обеспечивают правопорядок в Золотом-4 - Троян

 Для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах на участках разведения сил в Луганской области привлечены патрули полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, которые работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка (Золотое - ИФ), патрулируют улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественный порядок. Это - украинская территория, и мы своих граждан не оставим", - сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вадим Троян.

В частности выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды. В случае необходимости в оперативном штабе оперативно принимаются решения по корректировке сил и средств, задействованных в охране правопорядка.

Замглавы Нацполиции совместно с начальником полиции Луганщины Сергеем Колесником держат на контроле процесс организации и несения службы и общаются с местными жителями.

Как сообщалось, 29 октября в полдень в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в составе г.Золотое) начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) сил и средств. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения.

Теги: #разведение_сил #оос #полиция #золотое
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:24 31.10.2019
Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

19:05 30.10.2019
Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, пострадавших нет

Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, пострадавших нет

17:49 30.10.2019
СММ ОБСЕ продолжит наблюдать за разведением сил в Золотом с помощью патрулей и дронов - замглавы миссии

СММ ОБСЕ продолжит наблюдать за разведением сил в Золотом с помощью патрулей и дронов - замглавы миссии

14:11 30.10.2019
НАТО приветствует меры по разведению сил в Золотом, однако напоминает об ответственности России за имплементацию Минских соглашений – Столтенберг

НАТО приветствует меры по разведению сил в Золотом, однако напоминает об ответственности России за имплементацию Минских соглашений – Столтенберг

12:51 30.10.2019
Боевики обстреляли два населенных пункта на Донбассе в среду за пределами участков разведения

Боевики обстреляли два населенных пункта на Донбассе в среду за пределами участков разведения

11:32 30.10.2019
В "Голосе" считают ошибкой разведение войск в Золотом - Вакарчук

В "Голосе" считают ошибкой разведение войск в Золотом - Вакарчук

10:57 30.10.2019
Украина сможет завершить войну и вернуть территории с помощью дипломатии и санкций к РФ, заявляет Зеленский

Украина сможет завершить войну и вернуть территории с помощью дипломатии и санкций к РФ, заявляет Зеленский

10:53 30.10.2019
Украинская сторона СЦКК сообщила об обстрелах Золотого-4 со стороны боевиков 28 октября

Украинская сторона СЦКК сообщила об обстрелах Золотого-4 со стороны боевиков 28 октября

07:24 30.10.2019
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

20:10 29.10.2019
В Киеве под Офисом президента проходит митинг против вывода войск из ОРДЛО

В Киеве под Офисом президента проходит митинг против вывода войск из ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Дубневича

Кабмин решил сократить штат РГА на 18,5 тыс. позиций - Дубилет

Хорошковский нас консультирует - Богдан

Зеленский и Столтенберг провели переговоры – ОПУ

Посольство Украины в Чехии: Встреча Земана с псевдо-крымскотатарской организацией является провокацией с целью легитимизацией оккупации Крыма РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Дубневича

Военное командование Южной Кореи подтвердило пуск двух ракет в КНДР

Кабмин решил сократить штат РГА на 18,5 тыс. позиций - Дубилет

Бывший замгенпрокурора Столярчук просит суд восстановить его в должности

НАБУ подтвердило задержание начальника лесхоза на Харьковщине за взятку детективу в $100тыс.

Хорошковский нас консультирует - Богдан

Зеленский и Столтенберг провели переговоры – ОПУ

Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "Тишина" со стороны боевиков на Донбассе

Посольство Украины в Чехии: Встреча Земана с псевдо-крымскотатарской организацией является провокацией с целью легитимизацией оккупации Крыма РФ

Помпео высказался в пользу противостояния Компартии Китая

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА