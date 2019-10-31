Полиция в усиленном режиме обеспечивают правопорядок в Золотом-4 - Троян

Для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах на участках разведения сил в Луганской области привлечены патрули полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, которые работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка (Золотое - ИФ), патрулируют улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественный порядок. Это - украинская территория, и мы своих граждан не оставим", - сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вадим Троян.

В частности выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды. В случае необходимости в оперативном штабе оперативно принимаются решения по корректировке сил и средств, задействованных в охране правопорядка.

Замглавы Нацполиции совместно с начальником полиции Луганщины Сергеем Колесником держат на контроле процесс организации и несения службы и общаются с местными жителями.

Как сообщалось, 29 октября в полдень в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в составе г.Золотое) начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) сил и средств. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения.