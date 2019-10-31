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10:18 31.10.2019

НАБУ подтвердило задержание начальника лесхоза на Харьковщине за взятку детективу в $100тыс.

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НАБУ подтвердило задержание начальника лесхоза на Харьковщине за взятку детективу в $100тыс.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины разоблачили и задержали директора расположенного в Харьковской области лесничества, который пытался дать взятку |$100 тыс. старшему детективу НАБУ.

"Неправомерная выгода предлагалась за решение вопроса о закрытии уголовного производства, которое связано с противоправным отчуждением значительных объемов неучтенного имущества государственного предприятия в виде древесины и продажей лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольным ему частным субъектам хозяйствования", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАБУ в четверг утром.

Директор лесничества задержан при попытке дать взятку. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении преступления.

Предварительная правовая квалификация - ч.3 ст.369 (предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.

Как сообщалось, в среду вечером народный депутат Алексей Кучер ("Слуга народа") на своей странице в Facebook сообщил о задержании при попытке дать взятку 100 тыс.долл. детективу НАБУ начальника Гутянского лесхоза Виктора Сысы.

Ранее, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове совещание, на котором потребовал от правоохранительных органов пресечь масштабную незаконную вырубку лесов в регионе.

Директор ГП "Октябрьский лесхоз" Руслан Чагаровский, отвечая на вопрос Зеленского, кто "крышует черных лесорубов", назвал директора Гутянского лесхоза Виктора Сысу. Это же хозяйство назвал и.о. главы Госэкоинспекции Игорь Яковлев в числе тех, которые не пускали инспекторов для проведения проверки.

28 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством САП в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины(ч.2 ст.364) провели обыски в Харьковской области по месту жительства ряда должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний.

По месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению обыска.

Как сообщил Кучер, избранный народным депутатом по округу №179 от партии "Слуга народа", противодействие детективам НАБУ оказывалось при проведении обыска в доме Сысы.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины

Теги: #взятка #набу #лесничество #харьковская_область
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