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08:45 31.10.2019

Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "Тишина" со стороны боевиков на Донбассе

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Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "Тишина" со стороны боевиков на Донбассе

Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе сообщила о нарушении режима прекращения огня со стороны боевиков, обратилась к представителям СММ ОБСЕ для фиксации обстрелов.

"Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", – сказано в сообщении на странице штаба операции Объединенных сил в Фейсбук в четверг утром.

В частности 30 октября боевики совершили 7 обстрелов с применением запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 и 82-мм. Всего со стороны боевиков было выпущено 8 мин из минометов калибра 120-мм и 39 мин из минометов калибра 82-мм.

В Украинской стороне СЦКК подчеркнули, что обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Крымское (4 раза), Новотошковское, Зайцево Северное и Орехово.

Теги: #обстрелы #донбасс #сцкк
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