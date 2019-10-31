Посольство Украины в Чехии: Встреча Земана с псевдо-крымскотатарской организацией является провокацией с целью легитимизацией оккупации Крыма РФ

Посольство Украины в Чехии назвало провокацией встречу президента Чешской Республики Земана с лояльной оккупационной власти в Крыму организацией, выразило протест таким действиям.

"Посольство Украины выражает решительный протест, в связи с приглашением на официальные мероприятия, которые происходили 28 октября с.г. на Пражском Граде по случаю государственного праздника Чешской Республики, представителей псевдо-крымскотатарской организации "Кырым бирлиги", подконтрольной российской оккупационной власти в Автономной Республике Крым", – сказано в заявлении на сайте посольства в среду вечером.

"Рассматриваем подобные действия как очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины, а также попытки помешать развитию украинско-чешских отношений", – добавили украинские дипломаты.

Они также подчеркнули, что "заигрывание с оккупантами выглядят особенно циничными в то время, когда в оккупированном Крыму продолжает оставаться запрещенным настоящий представительский орган крымских татар - Меджлис крымскотатарского народа, а сотни крымских татар подвергаются со стороны оккупационных властей преследованием, репрессиям, арестам, пыткам и физическому уничтожению".

В посольстве Украины выразили надежду, что официальные лица и органы Чешской Республики, правительство которой осудило оккупацию Россией АР Крым, воздерживаться в будущем от любых контактов с представителями оккупационной власти и ее марионеточными организациями.