События

08:24 31.10.2019

Посольство Украины в Чехии: Встреча Земана с псевдо-крымскотатарской организацией является провокацией с целью легитимизацией оккупации Крыма РФ

1 мин читать
Посольство Украины в Чехии: Встреча Земана с псевдо-крымскотатарской организацией является провокацией с целью легитимизацией оккупации Крыма РФ

Посольство Украины в Чехии назвало провокацией встречу президента Чешской Республики Земана с лояльной оккупационной власти в Крыму организацией, выразило протест таким действиям.

"Посольство Украины выражает решительный протест, в связи с приглашением на официальные мероприятия, которые происходили 28 октября с.г. на Пражском Граде по случаю государственного праздника Чешской Республики, представителей псевдо-крымскотатарской организации "Кырым бирлиги", подконтрольной российской оккупационной власти в Автономной Республике Крым", – сказано в заявлении на сайте посольства в среду вечером.

"Рассматриваем подобные действия как очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины, а также попытки помешать развитию украинско-чешских отношений", – добавили украинские дипломаты.

Они также подчеркнули, что "заигрывание с оккупантами выглядят особенно циничными в то время, когда в оккупированном Крыму продолжает оставаться запрещенным настоящий представительский орган крымских татар - Меджлис крымскотатарского народа, а сотни крымских татар подвергаются со стороны оккупационных властей преследованием, репрессиям, арестам, пыткам и физическому уничтожению".

В посольстве Украины выразили надежду, что официальные лица и органы Чешской Республики, правительство которой осудило оккупацию Россией АР Крым, воздерживаться в будущем от любых контактов с представителями оккупационной власти и ее марионеточными организациями.

Теги: #протест #чехия #украина #посольство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:19 31.10.2019
Зеленский утвердил состав делегации для переговоров между Украиной и Боснией и Герцеговиной о взаимной правовой помощи по гражданским делам

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров между Украиной и Боснией и Герцеговиной о взаимной правовой помощи по гражданским делам

23:52 30.10.2019
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

21:04 30.10.2019
Путин призвал к обнулению судебных претензий между Газпромом и Нафтогазом Украины

Путин призвал к обнулению судебных претензий между Газпромом и Нафтогазом Украины

20:52 30.10.2019
Орбан призвал не смешивать отношения Венгрии, Украины и России

Орбан призвал не смешивать отношения Венгрии, Украины и России

10:06 30.10.2019
Эксперт Белого дома по Украине обнаружил отсутствие нескольких фраз в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

Эксперт Белого дома по Украине обнаружил отсутствие нескольких фраз в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

10:04 30.10.2019
Израиль приостанавливает работу дипмиссии в Украине и по всему миру из-за действий своего Минфина

Израиль приостанавливает работу дипмиссии в Украине и по всему миру из-за действий своего Минфина

08:21 30.10.2019
Опимах и Погорелый рекомендованы на должность главы Госгеонедр

Опимах и Погорелый рекомендованы на должность главы Госгеонедр

07:50 30.10.2019
Галина Юровская избрана судьей Конституционного суда Украины

Галина Юровская избрана судьей Конституционного суда Украины

07:24 30.10.2019
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

06:52 30.10.2019
В работе метро Киева вечером возможны некоторые изменения из-за проведения футбольного матча на "Олимпийском" – КГГА

В работе метро Киева вечером возможны некоторые изменения из-за проведения футбольного матча на "Олимпийском" – КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

Зеленский и Меркель поговорили по телефону

Зеленский и Столтенберг 31 октября встретятся со СМИ в Киеве

Зеленский анонсировал запуск Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "Тишина" со стороны боевиков на Донбассе

Помпео высказался в пользу противостояния Компартии Китая

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Советник Трампа по России Моррисон покидает свой пост

В Эстонию на учения НАТО прибывает колонна тяжелой боевой техники из Великобритании

САП огласил приговор по делу судьи Апелляционного суда Днепропетровской области

Комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа пригласили Болтона дать показания

Начальник Гутянского лесхоза задержан при попытке подкупить детектива НАБУ

Сенатор США призывает ускорить принятие законопроекта против Nord Stream 2

Целесообразность и возможные пути развития украинских энциклопедических ресурсов обсудили ученые и эксперты в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА