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07:59 31.10.2019

Помпео высказался в пользу противостояния Компартии Китая

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Помпео высказался в пользу противостояния Компартии Китая

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что руководимый Коммунистической партией Китай стремится к мировому доминированию и следует противостоять этим усилиям.

"Коммунистическое правительство в Китае сегодня и народ Китая - это не одно и то же. Оно ищет и использует методы, которые создали проблемы для Соединенных Штатов и для всего мира, и мы все вместе должны противостоять этим вызовам", - заявил дипломат, выступая на торжественном ужине в Нью-Йорке в Институте Гудзона.

Он отметил: "Более нереально игнорировать фундаментальные различия между системами в наших странах. (...) Различия в этих системах оказывают негативное влияние на национальную безопасность Америки".

По словам Помпео, президент Дональд Трамп забил тревогу по поводу Китая с первого дня своего пребывания на посту.

"Сегодня мы наконец осознали, в какой степени Коммунистическая партия действительно враждебна Соединенным Штатам и нашим ценностям", - сказал он, добавив, что это понимание стало возможным "благодаря руководству президента Трампа".

"Коммунистическая партия Китая является марксистско-ленинской партией, ориентированной на борьбу и международное господство - достаточно просто прислушаться к словам их лидеров", - сказал госсекретарь.

По его мнению, военный потенциал Китая "намного превышает то, что им нужно для самообороны".

В то же время Помпео сказал, что Соединенные Штаты не стремятся к конфронтации с Китаем и хотят, чтобы там существовала открытая, конкурентная рыночная система, отношения с которой были бы взаимовыгодными. Он заявил, что первые шаги в этом направлении можно увидеть на первом этапе двухсторонней торговой сделки, которая близка к завершению.

"Я настроен оптимистически, считаю, что мы туда доберемся. Это хорошая вещь, место, где мы можем работать вместе. Я думаю, что это покажет наличие точек соприкосновения", - подчеркнул Помпео.

Теги: #сша #госсекретарь #китай #противостояние
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