События

06:47 31.10.2019

Советник Трампа по России Моррисон покидает свой пост

1 мин читать
Советник Трампа по России Моррисон покидает свой пост

Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон в скором времени покинет свой пост, сообщает National Public Radio со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

Предполагается, что его заменит Эндрю Пик, занимающий должность заместителя помощника госсекретаря по Ираку и Ирану в бюро по ближневосточным делам.

Моррисон должен дать показания комитетам Палаты представителей в четверг утром в рамках продолжающегося расследования в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Ранее посол США в Украине Уильям Тейлор дал показания, согласно которым Моррисон является одним из тех людей, которые сообщили юристам совета нацбезопасности о своих опасениях после звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Теги: #уход #сша #нацбезопасность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:59 31.10.2019
Помпео высказался в пользу противостояния Компартии Китая

Помпео высказался в пользу противостояния Компартии Китая

03:35 31.10.2019
Комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа пригласили Болтона дать показания

Комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа пригласили Болтона дать показания

22:09 30.10.2019
Сенатор США призывает ускорить принятие законопроекта против Nord Stream 2

Сенатор США призывает ускорить принятие законопроекта против Nord Stream 2

21:27 30.10.2019
ФРС снизила ставку до 1,5-1,75%, намекнула на возможную паузу в смягчении политики

ФРС снизила ставку до 1,5-1,75%, намекнула на возможную паузу в смягчении политики

20:08 30.10.2019
США рассчитывают подписать соглашение с КНР в намеченные сроки, несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили

США рассчитывают подписать соглашение с КНР в намеченные сроки, несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили

17:22 30.10.2019
Салливан разочарован недостаточной эволюцией российской позиции по Украине

Салливан разочарован недостаточной эволюцией российской позиции по Украине

11:58 30.10.2019
Три человека убиты, девять получили ранения в Калифорнии на вечеринке по случаю Хэллоуина

Три человека убиты, девять получили ранения в Калифорнии на вечеринке по случаю Хэллоуина

10:06 30.10.2019
Эксперт Белого дома по Украине обнаружил отсутствие нескольких фраз в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

Эксперт Белого дома по Украине обнаружил отсутствие нескольких фраз в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

09:11 30.10.2019
Проблема глобальных торговых войн потенциально может быть решена - советник Трампа

Проблема глобальных торговых войн потенциально может быть решена - советник Трампа

08:58 30.10.2019
Крупнейшая частная угольная компания США объявила о банкротстве

Крупнейшая частная угольная компания США объявила о банкротстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

Зеленский и Меркель поговорили по телефону

Зеленский и Столтенберг 31 октября встретятся со СМИ в Киеве

Зеленский анонсировал запуск Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты нарушений режима "Тишина" со стороны боевиков на Донбассе

Посольство Украины в Чехии: Встреча Земана с псевдо-крымскотатарской организацией является провокацией с целью легитимизацией оккупации Крыма РФ

Боевики 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

В Эстонию на учения НАТО прибывает колонна тяжелой боевой техники из Великобритании

САП огласил приговор по делу судьи Апелляционного суда Днепропетровской области

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров между Украиной и Боснией и Герцеговиной о взаимной правовой помощи по гражданским делам

Начальник Гутянского лесхоза задержан при попытке подкупить детектива НАБУ

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

Целесообразность и возможные пути развития украинских энциклопедических ресурсов обсудили ученые и эксперты в Киеве

Правоохранители расследуют массовое отравление студентов в Мариуполе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА