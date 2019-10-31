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04:55 31.10.2019

САП огласил приговор по делу судьи Апелляционного суда Днепропетровской области

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САП огласил приговор по делу судьи Апелляционного суда Днепропетровской области

Антикоррупционный суд Украины огласил приговор по делу судьи Апелляционного суда Днепропетровской области за непредставление деклараций, сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокураты.

"30 октября 2019 Высшим антикоррупционным судом объявлен обвинительный приговор судьи апелляционного суда Днепропетровской области Надежды Посунся по факту непредставления деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции", – сказано в сообщении на сайте САП в среду вечером.

Коллегия антикоррупционного суда полностью поддержала позицию начальника 6 отдела САП Сергея Козачины и прокурора 6 отдела САП Андрея Касьяна и признала судью виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины.

Суд назначил задержанной наказание в виде 51 тыс. грн штрафа (3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан) с лишением права занимать государственные должности (кроме выборных) в течение года.

Теги: #сап #суд #приговор
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