События

03:35 31.10.2019

Комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа пригласили Болтона дать показания

2 мин читать
Комитеты Палаты представителей США в рамках процедуры импичмента Трампа пригласили Болтона дать показания

Комитеты Палаты представителей США, ведущие расследование в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, в среду пригласили бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона дать показания о контактах Трампа с Украиной, сообщает The Hill.

Как сообщил изданию осведомленный источник, ожидается, что Болтон даст показания перед Конгрессом в закрытом режиме 7 ноября.

Адвокат Болтона не сразу ответил на просьбу прокомментировать, намерен ли его клиент давать показания.

Представитель комитета по разведке Палаты представителей отказался подтвердить, будет ли слушание бывшего советника по нацбезопасности проходить в соответствии с графиком.

"Очевидно, что у него есть очень важная информация, и мы хотим, чтобы он пришел и дал показания", - заявил ранее председатель комитета по разведке Адам Шифф телеканалу ABC, назвав Болтона "очень важным" свидетелем.

Он также отметил, что председатель разведки считает, что Белый дом будет стремиться запретить экс-советнику по нацбезопасности давать показания.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

Теги: #сша #болтон #показания #импичмент
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:09 30.10.2019
Сенатор США призывает ускорить принятие законопроекта против Nord Stream 2

Сенатор США призывает ускорить принятие законопроекта против Nord Stream 2

21:27 30.10.2019
ФРС снизила ставку до 1,5-1,75%, намекнула на возможную паузу в смягчении политики

ФРС снизила ставку до 1,5-1,75%, намекнула на возможную паузу в смягчении политики

20:08 30.10.2019
США рассчитывают подписать соглашение с КНР в намеченные сроки, несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили

США рассчитывают подписать соглашение с КНР в намеченные сроки, несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили

17:22 30.10.2019
Салливан разочарован недостаточной эволюцией российской позиции по Украине

Салливан разочарован недостаточной эволюцией российской позиции по Украине

11:58 30.10.2019
Три человека убиты, девять получили ранения в Калифорнии на вечеринке по случаю Хэллоуина

Три человека убиты, девять получили ранения в Калифорнии на вечеринке по случаю Хэллоуина

10:06 30.10.2019
Эксперт Белого дома по Украине обнаружил отсутствие нескольких фраз в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

Эксперт Белого дома по Украине обнаружил отсутствие нескольких фраз в стенограмме разговора Трампа и Зеленского

09:11 30.10.2019
Проблема глобальных торговых войн потенциально может быть решена - советник Трампа

Проблема глобальных торговых войн потенциально может быть решена - советник Трампа

08:58 30.10.2019
Крупнейшая частная угольная компания США объявила о банкротстве

Крупнейшая частная угольная компания США объявила о банкротстве

08:13 30.10.2019
США не требовали от Сеула оплаты за развертывание стратегических активов на переговорах о разделе расходов на оборону

США не требовали от Сеула оплаты за развертывание стратегических активов на переговорах о разделе расходов на оборону

05:56 30.10.2019
МИД Турции осудил американский конгресс за принятие законопроекта с санкциями против Анкары

МИД Турции осудил американский конгресс за принятие законопроекта с санкциями против Анкары

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

Зеленский и Меркель поговорили по телефону

Зеленский и Столтенберг 31 октября встретятся со СМИ в Киеве

Зеленский анонсировал запуск Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса

Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи за пределами участков разведения – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский утвердил состав делегации для переговоров между Украиной и Боснией и Герцеговиной о взаимной правовой помощи по гражданским делам

Начальник Гутянского лесхоза задержан при попытке подкупить детектива НАБУ

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к встрече в нормандском формате

Целесообразность и возможные пути развития украинских энциклопедических ресурсов обсудили ученые и эксперты в Киеве

Правоохранители расследуют массовое отравление студентов в Мариуполе

Зеленский утвердил положение о Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины и ее состав

В Харькове дали тепло в 80% домов

Зеленский и Меркель поговорили по телефону

В Генпрокуратуре продолжается аудит дел, в которых могли быть оставлены "сюрпризы" от предыдущего руководства – Рябошапка

Великобритания хочет расширить помощь украинским ветеранам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА