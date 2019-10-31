Начальник Гутянского лесхоза задержан при попытке подкупить детектива НАБУ

В среду вечером при попытке дать взятку детективу Национального антикоррупционного бюро Украины был задержан начальник Гутянсього лесхоза Виктор Сыса, утверждает народный депутат Алексей Кучер ("Слуга народа").

"Известный харьковский лесоруб Сыса был задержан на даче взятки. Говорят, хотел купить детектива НАБУ за 100 тыс. $. Не получилось", - написал Кучер на своей странице в Facebook.

Информацию о задержании корреспонденту агентства Интерфакс-Украина подтвердил источник в правоохранительных органов. Получить официальное подтверждение или опровержение информации агентству пока не удалось.

Как сообщалось, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове совещание, на котором потребовал от правоохранительных органов пресечь масштабную незаконную вырубку лесов в регионе.

Директор ГП "Октябрьский лесхоз" Руслан Чагаровский, отвечая на вопрос Зеленского, кто "крышует черных лесорубов", назвал директора Гутянского лесхоза Виктора Сысу. Это же хозяйство назвал и.о. главы Госэкоинспекции Игорь Яковлев в числе тех, которые не пускали инспекторов для проведения проверки.

28 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины(ч.2 ст.364) провели обыски в Харьковской области по месту жительства ряда должностных лиц ГП "Гутянское лесное хозяйство" и коммерческих компаний.

По месту одного из обысков детективы НАБУ были вынуждены вызвать полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие проведению обыска.

Как сообщил Алексей Кучер, избранный народным депутатом по округу №179 от партии "Слуга народа", противодействие детективам НАБУ оказывалось при проведении обыска в доме Сысы.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч. 2 ст. 345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины