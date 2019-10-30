Целесообразность и возможные пути развития украинских энциклопедических ресурсов обсудили ученые и эксперты в Киеве

На научной конференции в среду в Киеве ученые-энциклопедисты представили доклады о проблемах, с которыми они сталкиваются при создании энциклопедических материалов в Украине.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", обсуждение затронуло создание энциклопедических материалов в разных отраслях науки – истории, культуре, горном деле и других, а также ее целесообразность ввиду бурного развития технологий.

По этому поводу кандидат исторических наук Александр Маевский отметил: "Китай и Япония уже интегрируют свои энциклопедические издания в новый формат виртуальной или дополненной реальности".

Эксперты сошлись на том, что энциклопедии нужны, дабы создавать полную картину для восприятия, а не объяснять вещи фрагментарно. При этом дискуссионным остается вопрос того, в каком виде это делать.

"В украинских учебниках и более серьезных изданиях отсутствует культура "дворцов", есть только традиционная культура, культура "хат". Должны быть два компонента, а у нас один отсутствует", – отметил в этом контексте ученый в отрасли горного дела Владимир Белецкий.

В свою очередь историк Станислав Кульчицкий выразил убеждение, что важной частью развития украинской энциклопедистики является отделение от России в понятийном плане.

"Энциклопедистика может быть нашим ответом в информационной войне России", – подчеркнула в свою очередь модератор мероприятия Алла Аристова.

Научная конференция призвана улучшить работу электронной версии "Большой украинской энциклопедии" – портала, который представляет научную картину мира.

Также в дискуссии приняли участие первый заместитель председателя Госкомтелерадио Богдан Червак, доктор педагогических наук Анна Онкович, член-корреспондент НАН Украины Степан Виднянский, доктор исторических наук Александр Лысенко, старший научный сотрудник Андрей Блануца, доктор технических наук Геннадий Гайко, историк Валерий Солдатенко и доктор исторических наук Наталия Городня.