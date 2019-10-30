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20:42 30.10.2019

Зеленский утвердил положение о Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины и ее состав

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Зеленский утвердил положение о Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины и ее состав

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил положение о Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины и сменил ее состав.

Согласно указу №784/2019 от 30 октября, обнародованном на сайте президента в среду вечером, Зеленский назначил председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебу, освободив от исполнения этих обязанностей Ивану Климпуш-Цинцадзе.

Также глава государства данным указом утвердил Положение о Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Согласно ему, Комиссия является вспомогательным органом при президенте.

Положением определяются основные задачи Комиссии. Среди таких задач - содействие согласованному выполнению центральными органами исполнительной власти, другими госорганами, входящими в национальную систему координации евроатлантической интеграции Украины, мероприятий в рамках реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО, повышение эффективности выполнения приоритетных задач по достижения критериев, необходимых для членства в НАТО,

Помимо этого в задачи комиссии входит проведение мониторинга, анализ и оценка состояния деятельности, связанной с выполнением задач в сфере евроатлантической интеграции Украины и сотрудничества с НАТО, центральных органов исполнительной власти, других госорганов, привлеченных к выполнению годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина - НАТО, индивидуальных программ, отраслевых планов сотрудничества с Альянсом.

Также комиссия должна готовить и вносить президенту предложения по развитию сотрудничества между Украиной и НАТО, определять пути и способы решения проблемных вопросов в сфере евроатлантической интеграции, повышать эффективность деятельности центральных органов исполнительной власти, других госорганов по выполнению задач в указанной сфере, совершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам сотрудничества между Украиной и НАТО.

В сферу задач Комиссии относится и выработка предложений по направлению деятельности украинских частей совместных рабочих групп Украина-НАТО, рабочих групп сотрудничества Украины с НАТО.

Согласно положению, в состав Комиссии в качестве членов включаются представители центральных органов исполнительной власти, других государственных органов, государственных предприятий, учреждений и организаций, привлеченных к сотрудничеству с НАТО в рамках годовых национальных программ под эгидой Комиссии Украина-НАТО.

Персональный состав Комиссии утверждает президент Украины по представлению председателя Комиссии.

Также из числа членов Комиссии определяются национальные координаторы по вопросам сотрудничества Украины с НАТО, обеспечивающих реализацию возложенных на Комиссию задач в соответствующих сферах.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #комиссия #указ #интеграция #нато
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