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20:08 30.10.2019

США рассчитывают подписать соглашение с КНР в намеченные сроки, несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили

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США рассчитывают подписать соглашение с КНР в намеченные сроки, несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита АТЭС, на которой ожидалось подписание главами двух стран достигнутого ранее в этом месяце соглашения по первой фазе урегулирования торгового спора, оказалась под вопросом в связи с отказом властей Чили от проведения саммита.

Тем не менее, Белый дом заявил, что рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в намеченные ранее сроки.

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил в среду, что страна не сможет принять саммит АТЭС, который должен был пройти 16-17 ноября, поскольку правительству необходимо сфокусироваться на разрешении обострившихся в последние недели социальных конфликтов.

"На данный момент очевидно, что саммит АТЭС не пройдет в Чили, и мы понимаем также, что у организаторов сейчас нет готовой альтернативной площадки. Мы ждем, что появится информация относительно другой площадки", - говорится в заявлении Белого дома.

"Мы рассчитываем подписать соглашение по первой фазе исторической торговой сделки с Китаем в рамках намеченного временного диапазона", - отмечается в сообщении.

По данным MarketWatch, саммит, вероятно, будет перенесен на альтернативную площадку.

Ожидания подписания промежуточного торгового соглашения Трампом и Си Цзиньпином в ходе ноябрьского саммита АТЭС поддерживали рынок акций США в последние недели, и фондовые индексы отреагировали снижением на решение Чили отказаться от проведения мероприятия.

Фондовые индексы США теряют 0,1-0,2% на торгах в среду.

"Риск заключается в том, что если саммит будет отложен, то неопределенность, связанная с торговой войной, по крайней мере, будет сохраняться дольше, - отмечает экономист Deutsche Bank AG Торстен Слок. - Это повышает риск, что мы никогда не увидим "фазу два" или "фазу три" - и что неопределенность никуда не денется".

Как сам Трамп, так и вице-президент США Майк Пенс, а также торговый представитель США Роберт Лайтхайзер ранее заявляли, что рассчитывают на подписание первой фазы достигнутого с Китаем соглашения в ходе встречи Трампа с Си Цзиньпином на саммите АТЭС в ноябре.

В Чили проходят массовые протесты, они начались ранее в этом месяце из-за повышения цен на проезд в общественном транспорте в столице страны Сантьяго, однако позднее чилийцы также стали выражать недовольство низкими зарплатами, пенсиями, социальными выплатами, высокой стоимостью услуг здравоохранения, образования. В результате протестов погибли не менее 19 человек.

Теги: #сша #китай #встреча #главы
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