В Генпрокуратуре продолжается аудит дел, в которых могли быть оставлены "сюрпризы" от предыдущего руководства – Рябошапка

Генпрокуратура Украины продолжает аудит дел, которые могут "с сюрпризом" от предыдущего руководства ведомства, в том числе и производства, в котором фигурирует "полстраны", в том числе бывший вице-президент США Джо Байден и компании Burisma ("Бурисма"), заявляет генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Мы сейчас делаем аудит всего того, что может быть с "сюрпризами" от предыдущего руководства Генеральной прокуратуры. Поэтому эти дела вытягиваются. Там, где фигурирует "Бурисма", это одно огромное производство, в котором фигурирует пол нашей страны, в том числе часть иностранцев, а во всех остальных производствах, о которых я говорил, фигурируют высокопоставленные должностные лица бывшего правительства 2010-13 годов", - сказал Рябошапка журналистам в среду вечером в Киеве.

Отвечая на уточняющий вопрос, что представляет собой дело "в котором фигурирует полстраны", генпрокурор сказал: "Это производство, в котором фигурируют Ложкин, Гонтарева, Филатов, Янукович, Злочевский, Курченко, Пашинский, мне кажется там Байден, и "Бурисма" и кто угодно. Это универсальное производство, в котором можно расследовать что угодно".