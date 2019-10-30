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19:07 30.10.2019

ВАКС рассмотрит дело о нанесении ущерба вертолетному ремзаводу "Авиакон"

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ВАКС рассмотрит дело о нанесении ущерба вертолетному ремзаводу "Авиакон"

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил на 31 октября подготовительное судебное заседание в деле о нанесении материального ущерба государственному предприятию "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" (ГП "Авиакон" Сумской обл.).

"В четверг, 31 октября, в Высшем антикоррупционном суде состоится подготовительное судебное заседание по делу о нанесении материального ущерба государственному предприятию "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", входящему в состав концерна "Укроборонпром", - сообщает пресс-служба ВАКС на своей странице в Фейсбуке.

Так, среди обвиняемых - три человека. В частности, экс-директора и экс-заместителя директора ГП "Авиакон" обвиняют в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины). Еще одного человека обвиняют в пособничестве и злоупотреблении служебным положением (ч.5 ст.27 и ч.2 ст 364 УК Украины). По версии следствия, из-за неправомерных действий обвиняемых лиц государству нанесен ущерб в размере более 13 млн грн.

"Заседание состоится в 10:00", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование по открытому в 2016 году уголовному производству в отношении экс-менеджеров входящего в госконцерн "Укроборонпром" ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" (ГП "Авиакон" Сумской обл.), подозреваемых в нанесении убытков государству на сумму 13 млн грн.

Трем подозреваемым, а именно - бывшему директору ГП "Авиакон", экс-заместителю и коммерческому директору частной компании оффшорной юрисдикции - объявлено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления.

"Как установили следователи, в марте 2014 года должностные лица ГП "Авиакон" заключили с частной компанией Westan Group Associates Ltd., зарегистрированной на Карибских островах, договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму $288 тыс. Впоследствии, с ведома руководства ГП "Авиакон", Westan Group Associates Ltd. заключила договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене в два раза меньше - $144 тыс.", - уточняют в НАБУ.

"По схожей схеме в мае того же года ГП "Авиакон" и Westan Group Associates Ltd. заключили еще один контракт, по которому госпредприятию поставлено 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене - $2,04 млн (против $1,02 млн, за которую эти же баки закупала Westan Group Associates Ltd. у грузинского производителя)", - отмечает пресс-служба.

Входящий в состав "Укроборонпрома" с 2011 года по решению правительства ГП "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" обеспечивает капитально-восстановительный ремонт любой сложности, переоборудование и модернизацию вертолетов семейства Ми всех типов.

Теги: #вакс #авиакон #заседание
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