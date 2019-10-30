Боевики 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, пострадавших нет

С начала суток среды незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как сообщает в среду вечером штаб ООС на странице в Facebook, боевики использовали запрещенные Минскими договоренностями 82мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Также на линии фронта работали снайперы боевиков.

Из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции украинских войск под Красногоровкой, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия дважды открывали огонь под Водяным. Под Зайцево и Крымским боевики применили минометы калибра 82 мм. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции под Южным. Под Луганским боевики открыли огонь из стрелкового оружия.

В штабе отмечают, что потерь в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Также в штабе напомнили, что идут вторые сутки процесса разведения сил и средств сторон в районе населенного пункта Золотое-4 в Луганской области.