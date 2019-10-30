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18:45 30.10.2019

Обновленный департамент Генпрокуратуры по расследованию "майдановских" дел будет работать эффективнее, чем это было прежде, верит Рябошапка

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Обновленный департамент Генпрокуратуры по расследованию "майдановских" дел будет работать эффективнее, чем это было прежде, верит Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка верит, что обновленный департамент Генпрокуратуры по расследованию "майдановских" дел будет работать эффективнее, чем это было прежде.

"Мисяк (назначенный руководитель департамента – ИФ) до этого работал руководителем Управления и осуществлял процессуальное руководство в делах Майдана. До сегодняшнего никто не ставил под сомнение, что делал Мисяк", - сказал генпрокурор, отвечая на вопрос о том, как изменится ход расследования майдановских дел с увольнением Сергея Горбатюка с должности руководителя управления спецрасследований Генпрокуратуры, и не будет ли остановлено расследование.

При этом Рябошапка добавил: "Донского, которого любят и уважают критики, мы назначили заместителем руководителя этого департамента".

Как сообщалось, 29 октября Рябошапка подписал приказ о назначении Виктора Мысяка на должность начальника департамента процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Кроме того, подписан приказ о назначении Алексея Донского на должность заместителя начальника этого департамента, сообщается на сайте Генпрокуратуры во вторник.

Ранее Мысяк занимал должность заместителя начальника департамента - начальника управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории Генеральной прокуратуры Украины. Донской был начальником отдела организации и процессуального руководства в уголовных производствах Управления специальных расследований Генпрокуратуры.

Соответствующий департамент был создан 21 октября 2019 года, в его составе – три отдела.

Теги: #прокуратура #майдан #рябошапка #генпрокуратура
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