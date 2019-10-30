Каждый десятый американец подготовил костюмы на Хэллоуин своим домашним животным

К предстоящему Хэллоуину 11% жителей США подготовили маскарадные костюмы своим собакам и кошкам. Это показал опрос, проведенный агентством Associated Press и NORC Center for Public Affairs Research. Его провели с 24 по 28 октября среди 1075 взрослых респондентов.

Ранее другое исследование показало, что из костюмов для животных наиболее популярны образы тыквы, хот-дога и супергероев.

Примерно четверть опрошенных сказали, что сами планируют надеть костюмы вампиров, ведьм и зомби. Большинство американцев, у которых есть дети моложе 14 лет, собираются разрешить им устроить маскарад и пойти по соседям выпрашивать сладости.

При этом больше 50% опрошенных считают, что это небезопасно - ходить без сопровождения взрослых по району и просить угощение у соседей, а 33% заявили, что это "очень опасно". Так чаще считают жители городов и люди, у которых маленькие дети.

При этом раздавать детям сласти планируют только 40% опрошенных. Из них 7% обещают, что будут предлагать детям только полезные продукты. Ранее в октябре Национальная ассоциация кондитеров США сообщила, что 90% родителей перед праздником стараются убедить детей, что много сладкого есть нельзя.

В Белом доме сладости детям уже раздали 28 октября. Президент Дональд Трамп и его жена Мелания угостили конфетами посетивших их вашингтонских школьников и детей военных. Фасад Белого дома в честь праздника украсили черными силуэтами деревьев и тыквами. NASA предоставило на праздник собственные экспонаты, министерство сельского хозяйства пригнало к Белому дому трактор, а сотрудники секретной службы США показали детям лимузин Трампа.

По прогнозу Национальной федерации розничной торговли США, в 2019 году американцы планируют потратить на Хэллоуин около $8,8 млрд, траты каждого приблизятся к $86,79. Праздновать Хэллоуин планируют 68% опрошенных, около 172 млн американцев. Среди статей расхода - костюмы, сладости, праздничные украшения и открытки.

Самые популярные костюмы у детей - принцесс и супергероев, взрослые предпочитают образы ведьм и вампиров.

В последнее время значительное влияние на траты на Хэллоуин стали оказывать социальные сети. Так, согласно исследованию компании CompareCards, 48% американских миллениалов (поколение, родившееся в период с начала 1980-х по середину 1990-х) купят тематические товары на Хэллоуин, только чтобы сообщить об этом в соцсетях.