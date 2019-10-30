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16:25 30.10.2019

Венгрия заблокировала совместное заявление послов НАТО по Украине – СМИ

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Венгрия наложила вето на совместное заявление послов НАТО по Украине, которое должно быть принято Североатлантическим советом, находящимся с визитом в Украине.

Согласно сообщению венгерского сайта "Daily News Hungary", министр иностранных дел Петер Сийярто во время Евразийского форума в Будапеште заявил, что Венгрия "не готова жертвовать интересами 150 тысяч этнических венгров, которые живут на западе Украины, ради геополитических интересов".

По его словам, Венгрия подала несколько предложений о внесении изменений в заявление, в которых указывалось, что Украина должна выполнять свои обязанности в отношении меньшинств в соответствии с международным правом, некоторые из них, по его словам, базировались на принципах Совета Европы и ООН.

Министр отметил, что поскольку венгерские предложения были отклонены, "у нас не было другого выбора, кроме как ветировать декларацию".

Сийярто указал, что "лишение прав меньшинств одной из стран-участниц НАТО по меньшей мере заслуживает упоминания в таком документе", а документ должен включать положение о восстановлении таких прав.

Теги: #венгрия #нато
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