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16:18 30.10.2019

Директор ГБР привлек международных наблюдателей на конкурсы по отбору персонала

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Директор ГБР привлек международных наблюдателей на конкурсы по отбору персонала

Государственное бюро расследований (ГБР) будет привлекать экспертов Консультативной миссии Европейского Союза (КМЕС) в качестве наблюдателей во время работы конкурсных комиссий по отбору персонала.

Как сообщает пресс-служба ГБР во вторник, соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали 29 октября директор ГБР Роман Труба и председатель КМЕС в Украине Антти Юхани Хартикайнен.

«Я всегда поддерживал идею участия международных наблюдателей. Более того, во время первых конкурсов в ГБР у нас уже была такая ​​практика, что однозначно только способствовало прозрачности и открытости этого процесса», - прокомментировал Роман Труба.

Как сообщалось, в ближайшие месяцы Бюро планирует провести конкурс по отбору оперативных работников. Ранее для набора следователей и других сотрудников ведомство уже провело самый большой конкурс в истории Украины: тогда стояла задача заполнить одновременно 674 вакансии.

Верховная Рада приняла закон о создании Государственного бюро расследований 12 ноября 2015 года. В 2017 году конкурс на должность главы Бюро выиграл Роман Труба, который до этого работал в органах прокуратуры. 27 ноября 2018 года ГБР приступила к правоохранительной деятельности. В компетенцию ведомства входит расследование преступлений, совершенных высшими чиновниками, судьями, работниками правоохранительных органов, а также военные преступления.

Теги: #гбр #труба
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