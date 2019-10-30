Весы на таможне являются более эффективным и дешевым способом борьбы с контрабандой по сравнению со сканерами - Нефьодов

Обеспечение таможен весовыми комплексами является более эффективным и дешевым способом борьбы с контрабандой по сравнению со сканерами, на это потребуется 21 млн грн, сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.

"Мне нужно вообще оценить, насколько сканеры эффективны... Более эффективно обеспечить всех весами. На это нужно 21 млн грн", - сказал Нефьодов в ходе заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в среду.

При этом закупка одного сканера требует порядка 70 млн грн, добавил Максим Нефьодов.

Он также напомнил, что финансирование 1,5 млрд грн позволит реконструировать 14 пунктов пропуска, что будет заложено в стратегию развития инфраструктуры таможни.

По словам главы Гостаможни, до конца следующего года планируется провести переаттестацию персонала. Нефьодов также указал, что рассчитывает на возможность повышения зарплат таможенников, в среднем зарплата инспектора должна составлять 20 тыс. грн.

Фонд оплаты труда ведомства потребует дополнительных 1,22 млрд грн из госбюджета, отметил он.