Во Львове отопление включили в 99% многоэтажек

Коммунальные предприятия подают тепло в 99% многоэтажных домов во Львове с начала отопительного сезона, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Львовтеплоэнерго" обеспечило подачу отопления в 1595 жилых домов, а "Зализнычнетеплоэнерго" - в 523 жилых дома. Это 99% от общей численности жилых домов с центральным отоплением", - указано в сообщении пресс-службы.

По данным горсовета, 18 жилых домов, которые находятся на обслуживании "Львовтеплоэнерго", не получают тепло по различным причинам: порывы в домовых системах отопления, задолженность и отказы пользователей.

В начале октября тепло начали подавать в школы, детсады и медучреждения Львова, а после резкого потепления отопительный сезон был приостановлен.