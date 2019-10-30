События

13:17 30.10.2019

Во Львове отопление включили в 99% многоэтажек

1 мин читать
Во Львове отопление включили в 99% многоэтажек

Коммунальные предприятия подают тепло в 99% многоэтажных домов во Львове с начала отопительного сезона, сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

"Львовтеплоэнерго" обеспечило подачу отопления в 1595 жилых домов, а "Зализнычнетеплоэнерго" - в 523 жилых дома. Это 99% от общей численности жилых домов с центральным отоплением", - указано в сообщении пресс-службы.

По данным горсовета, 18 жилых домов, которые находятся на обслуживании "Львовтеплоэнерго", не получают тепло по различным причинам: порывы в домовых системах отопления, задолженность и отказы пользователей.

В начале октября тепло начали подавать в школы, детсады и медучреждения Львова, а после резкого потепления отопительный сезон был приостановлен.

Теги: #львов #отопление #горсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:10 29.10.2019
Подозреваемый в покушении на львовского бизнесмена Манзия задержан, ему выдвинуто подозрение

Подозреваемый в покушении на львовского бизнесмена Манзия задержан, ему выдвинуто подозрение

23:29 26.10.2019
Авиакомпания SkyUp открыла новый рейс из Львова в Шарджу

Авиакомпания SkyUp открыла новый рейс из Львова в Шарджу

13:17 26.10.2019
Студенты Львовского университета им.И.Франко смогут проходить практику в ГБР

Студенты Львовского университета им.И.Франко смогут проходить практику в ГБР

14:15 25.10.2019
Школы и детские садики Киева могут дистанционно управлять потреблением тепла и экономить

Школы и детские садики Киева могут дистанционно управлять потреблением тепла и экономить

10:15 24.10.2019
"Нафтогаз Украины" предлагает включать отопление в Киеве на следующей неделе выборочно

"Нафтогаз Украины" предлагает включать отопление в Киеве на следующей неделе выборочно

11:37 23.10.2019
ЕИБ выделит EUR450 млн на строительство северного объезда Львова, реконструкцию автодороги М-05 в 4 областях

ЕИБ выделит EUR450 млн на строительство северного объезда Львова, реконструкцию автодороги М-05 в 4 областях

09:47 23.10.2019
Во Львове 12 студентов училища отравились газом из баллончика

Во Львове 12 студентов училища отравились газом из баллончика

11:58 22.10.2019
Полиция проверяет информацию о минировании Львовских обладминистрации и вокзала

Полиция проверяет информацию о минировании Львовских обладминистрации и вокзала

19:21 21.10.2019
Во Львове при столкновении двух автобусов травмы получили 14 человек, трое из них госпитализированы

Во Львове при столкновении двух автобусов травмы получили 14 человек, трое из них госпитализированы

11:32 21.10.2019
Во Львове в результате столкновения двух автобусов пострадали 10 человек

Во Львове в результате столкновения двух автобусов пострадали 10 человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Столтенберг 31 октября встретятся со СМИ в Киеве

Зеленский анонсировал запуск Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса

Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи за пределами участков разведения – штаб ООС

Сторонам конфликта на Донбассе предстоит серьезная работа для подготовки "большого обмена" пленными - представитель ОБСЕ

В Мариуполе открыли Проектный офис ЕС для реализации программ децентрализации и борьбы с коррупцией

ПОСЛЕДНЕЕ

Ограничение перечня вузов, куда могут поступать абитуриенты с неподконтрольных территорий, должно быть снято, заявляет Новосад

Активистка Грета Тунберг отказалась от премии по экологии

Холодный воздух арктического происхождения охватит почти всю Украину, в Киеве ночью до -4°

Три человека убиты, девять получили ранения в Калифорнии на вечеринке по случаю Хэллоуина

Более половины украинцев за введение рынка земли, но почти 70% против разрешения иностранцам покупать землю

Украинская сторона СЦКК сообщила об обстрелах Золотого-4 со стороны боевиков 28 октября

Рада сняла с рассмотрения законопроект "Покупай украинское – плати украинцам"

Ни власть, ни международные партнеры не должны вмешивались в деятельность судей - эксперт

Опимах и Погорелый рекомендованы на должность главы Госгеонедр

США не требовали от Сеула оплаты за развертывание стратегических активов на переговорах о разделе расходов на оборону

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА