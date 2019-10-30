События

12:47 30.10.2019

Ограничение перечня вузов, куда могут поступать абитуриенты с неподконтрольных территорий, должно быть снято, заявляет Новосад

1 мин читать
Ограничение перечня вузов, куда могут поступать абитуриенты с неподконтрольных территорий, должно быть снято, заявляет Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет о необходимости предоставить право абитуриентам из неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма вступать не только в специально определенные вузы на подконтрольной территории Украины.

"Пять лет мы предоставляем право абитуриентам из неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма доступ к ограниченному перечню учреждений высшего образования. Те, кто поступает из Крыма, имеют доступ в таком южном поясе, в Николаеве и Херсоне и других южных областях, а те, кто поступает из оккупированного Донбасса, поступают по этой упрощенной процедуре только в перемещенные вузы. Мне кажется, что за пять лет такая сегрегация себя понемногу исчерпывает, и мы должны переосмыслить доступ для этих абитуриентов", - сказала Новосад в среду в Мариуполе на Форуме Единства.

Министр, в частности, считает, что для данной категории абитуриентов необходимо предоставлять право вступать не только в определенные вузы, которые определены государством

В то же время, глава ведомства отметила, что важным остается вопрос подготовки абитуриентов из неподконтрольных территорий к вступлению в украинские вузы. Среди прочего, по словам Новосад, также нуждается в урегулировании вопрос эффективной работы перемещенных вузов, так как не все они показывают хороший результат.

Теги: #крым #новосад #абитуриенты #образование #ордло
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 30.10.2019
Зеленский считает, что украинскому обществу нужно выработать консенсус в вопросе реинтеграции Донбасса и Крыма

Зеленский считает, что украинскому обществу нужно выработать консенсус в вопросе реинтеграции Донбасса и Крыма

11:06 30.10.2019
Зеленский: В Украине должна появиться госстратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

Зеленский: В Украине должна появиться госстратегия безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма

13:01 28.10.2019
Если Зеленский заставит исполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил в Донбассе и саммиту "четверки" – Кремль

Если Зеленский заставит исполнять свои приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению сил в Донбассе и саммиту "четверки" – Кремль

17:49 26.10.2019
Зеленский назначил руководителя организации "Крым SOS" Ташеву заместителем постпреда президента Украины в Крыму

Зеленский назначил руководителя организации "Крым SOS" Ташеву заместителем постпреда президента Украины в Крыму

18:21 25.10.2019
Загороднюк назвал провокацией требование РФ признать незаконную аннексию Крыма для разблокирования навигации в Керченском проливе

Загороднюк назвал провокацией требование РФ признать незаконную аннексию Крыма для разблокирования навигации в Керченском проливе

16:54 24.10.2019
Украина готова к переговорам о восстановлении своего суверенитета над оккупированным Россией Крымом в любом формате

Украина готова к переговорам о восстановлении своего суверенитета над оккупированным Россией Крымом в любом формате

15:48 24.10.2019
Боевики обстреляли рабочих "Луганскводы", проводивших ремонтные работы

Боевики обстреляли рабочих "Луганскводы", проводивших ремонтные работы

13:38 24.10.2019
Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе

Боевики с полуночи три раза обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе

11:36 24.10.2019
ЕС призывает освободить украинского журналиста Асеева

ЕС призывает освободить украинского журналиста Асеева

11:22 24.10.2019
Тестовая эксплуатация КПВВ "Каланчак" начнется 10 ноября, Зеленский посетит этот пункт 15 ноября –

Тестовая эксплуатация КПВВ "Каланчак" начнется 10 ноября, Зеленский посетит этот пункт 15 ноября –

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Столтенберг 31 октября встретятся со СМИ в Киеве

Зеленский анонсировал запуск Фонда международной партнерской поддержки для восстановления и реинтеграции Донбасса

Боевики пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с полуночи за пределами участков разведения – штаб ООС

Сторонам конфликта на Донбассе предстоит серьезная работа для подготовки "большого обмена" пленными - представитель ОБСЕ

В Мариуполе открыли Проектный офис ЕС для реализации программ децентрализации и борьбы с коррупцией

ПОСЛЕДНЕЕ

Активистка Грета Тунберг отказалась от премии по экологии

Холодный воздух арктического происхождения охватит почти всю Украину, в Киеве ночью до -4°

Три человека убиты, девять получили ранения в Калифорнии на вечеринке по случаю Хэллоуина

Более половины украинцев за введение рынка земли, но почти 70% против разрешения иностранцам покупать землю

Украинская сторона СЦКК сообщила об обстрелах Золотого-4 со стороны боевиков 28 октября

Рада сняла с рассмотрения законопроект "Покупай украинское – плати украинцам"

Ни власть, ни международные партнеры не должны вмешивались в деятельность судей - эксперт

Опимах и Погорелый рекомендованы на должность главы Госгеонедр

США не требовали от Сеула оплаты за развертывание стратегических активов на переговорах о разделе расходов на оборону

Галина Юровская избрана судьей Конституционного суда Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА