Ограничение перечня вузов, куда могут поступать абитуриенты с неподконтрольных территорий, должно быть снято, заявляет Новосад

Министр образования и науки Анна Новосад заявляет о необходимости предоставить право абитуриентам из неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма вступать не только в специально определенные вузы на подконтрольной территории Украины.

"Пять лет мы предоставляем право абитуриентам из неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма доступ к ограниченному перечню учреждений высшего образования. Те, кто поступает из Крыма, имеют доступ в таком южном поясе, в Николаеве и Херсоне и других южных областях, а те, кто поступает из оккупированного Донбасса, поступают по этой упрощенной процедуре только в перемещенные вузы. Мне кажется, что за пять лет такая сегрегация себя понемногу исчерпывает, и мы должны переосмыслить доступ для этих абитуриентов", - сказала Новосад в среду в Мариуполе на Форуме Единства.

Министр, в частности, считает, что для данной категории абитуриентов необходимо предоставлять право вступать не только в определенные вузы, которые определены государством

В то же время, глава ведомства отметила, что важным остается вопрос подготовки абитуриентов из неподконтрольных территорий к вступлению в украинские вузы. Среди прочего, по словам Новосад, также нуждается в урегулировании вопрос эффективной работы перемещенных вузов, так как не все они показывают хороший результат.