Активистка Грета Тунберг отказалась от премии по экологии

Шведская активистка Грета Тунберг отказалась от премии в сфере защиты экологии, объяснив, что "климатическому движению больше не нужно премий".

"Мы из тех стран, у которых есть возможность прилагать максимум усилий (для защиты окружающей среды - ИФ). И, все же, наши страны, по сути, не делают ничего. Поэтому, пока вы не начнете действовать..., я предпочитаю не принимать Экологическую премию Северного совета", - написала Тунберг в инстаграме.

"Нам нужно, чтобы политики и люди у власти стали прислушиваться к современной передовой науке", - добавила активистка.

В то же время Тунберг поблагодарила Северный совет за его решение и отметила, что для нее это большая честь.

За последний год 16-летняя шведка Грета Тунберг получила широкую известность. Ее приглашали в международные организации, в частности, в ООН. Она активно выступает за защиту окружающей среды и призывает к незамедлительным решительным действиям для борьбы с изменениями климата.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с климатом, Тунберг в прошлом году начала по пятницам, вместо занятий в школе, приходить в шведскому парламенту, требуя от властей принятия активных мер для защиты окружающей среды. Постепенно ее одиночная акция нашла поддержку в других странах мира и переросла в движение школьников и студентов, требующих действий для предотвращения глобального потепления.

Грету Тунберг поддерживают многие политики и знаменитости. С ней встречался лично генсек ООН Антониу Гуттерриш, а также, например, актер Арнольд Шварценеггер.

В сентябре 2019 года она выступила в ООН, обвинив лидеров стран мира в том, что они, не предпринимая мер по защите климата, "украли" у нее "мечты и детство".