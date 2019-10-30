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12:14 30.10.2019

Холодный воздух арктического происхождения охватит почти всю Украину, в Киеве ночью до -4°

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Холодный воздух арктического происхождения охватит почти всю Украину, в Киеве ночью до -4°

В ближайшие сутки, 31 октября, холодный воздух арктического происхождения охватит почти всю территорию Украины, поэтому температура еще снизится, сообщил Укргидрометцентр.

В поле высокого атмосферного давления осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в большинстве южных областей, в Крыму и на Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 3-5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 октября самая высокая температура днем была +20,5 в 1926 году, самая низкая ночью -17,8 в 1920 году.

1 ноября - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем 2-7° тепла; в восточной части ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла; на крайнем юге и Закарпатье ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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