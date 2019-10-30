События

11:58 30.10.2019

Три человека убиты, девять получили ранения в Калифорнии на вечеринке по случаю Хэллоуина

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Три человека убиты, девять получили ранения в Калифорнии на вечеринке по случаю Хэллоуина

ри человека погибли, еще девять человек были ранены в результате стрельбы в ночь на среду в городе Лонг Бич недалеко от Лос-Анджелеса, пишет газета The Los Angeles Times.

По информации полиции, неизвестные открыли огонь в одном из домов, где проходила вечеринка. Трое мужчин погибли, еще девять человек получили ранения, пятерых из них госпитализировали.

По словам жителя одного из соседних домов, раздалось как минимум 20 выстрелов, а спустя 10 минут на место происшествия приехали полицейские и медики, сообщает издание.

По его словам, там могла проходить вечеринка по случаю Дня всех святых, который в ряде западных стран отмечают в конце октября.

В полиции сообщили, что задержать стрелявших пока не удалось, из-за чего началась стрельба - не установлено.

Теги: #стрельба #сша #калифорния
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