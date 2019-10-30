Украинская сторона СЦКК сообщила об обстрелах Золотого-4 со стороны боевиков 28 октября

Украинская сторона Совместного центра координации и контроля вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает об обстрелах поселка Золотое-4, входящего в состав г.Золотое Луганской области и находящегося на участке разведения сил и средств, в понедельник, 28 октября, со стороны незаконных вооруженных формирований.

"28.10.2019 в период с 20.45 до 21.25 и с 21.53 до 22.40 со стороны ВФ РФ в направлении н.п. Золотое-4 осуществлены обстрелы с применением стрелкового оружия. 29.10.2019 года мобильная группа украинской стороны СЦКК по факту обстрела жилых домов в н.п. Золотое-4 Попаснянского района Луганской области проведена фотофиксация", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в среду.

Как отмечается в сообщении, пострадавших в результате обстрелов нет. Прибыв на место обстрела, мобильная наблюдательный группа обнаружила повреждения двух частных домов от стрелкового оружия калибра 7,62 мм.

Как сообщалось, в 12.00 вторника в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 (поселок в составе г.Золотое) начался процесс разведения с обеих сторон (зеркально) сил и средств. Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик подтвердил начало разведения.

При этом, одним из обязательных условий для разведения сил и средств на Донбассе было соблюдение режима тишины в течение 7 дней. В то же время, по данным утренней сводки штаба операции Объединенных сил за 27 октября, еще 26 октября были обстрелы боевиков "неподалеку Золотого-4 (в пределах участка разведения) - из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".