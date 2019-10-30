На внеочередном XVII съезде судей Украины Галина Юровская избрана судьей Конституционного суда Украины, сообщает пресс-служба Совета судей Украины.

"Счетная комиссия XVII внеочередного съезда судей Украины сообщает о результатах тайного голосования. По результатам голосования Галина Юровская набрала 145 голосов. Председатель счетной комиссии предложил объявить решение о назначении Галины Юровской на должность судьи Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении, на официальной странице пресс-службы Совета судей Украины в соцсети Фейсбук во вторник вечером.